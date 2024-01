L’Inter pronta a pagare la clausola di Medina: come stanno le cose

Dopo l’interessamento per Barco e Valentini dalle big internazionali, il Boca potrebbe presto perdere Medina in favore dell’Inter: 13,7 milioni per la clausola

Talento emergente e dalla classe indiscussa, Cristian Medina brucia le tappe con rapidità disarmante. Tanto da esser non soltanto uno degli elementi di punta della formazione Under-17 e Under-23 della Nazionale Argentina, ma anche della Prima Squadra del Boca Juniors.

Il club proprietario del cartellino vorrebbe poterlo trattenere ancora in futuro per potergli permettere di proseguire la sua crescita professionale tra le mura della stessa casa che lo ha effettivamente slanciato nel mondo professionistico.

Eppure il tecnico del club giallo-club, Juan Riquelme, è ben consapevole di quanto questo sia più un desiderio irrealizzabile che una concreta possibilità. Perché su Medina ci sono le attenzioni di tante, troppe squadre di caratura internazionale. Comprese quelle europee, sempre pronte e decise a strappare talenti del calcio sudamericano con operazioni mirate e quanto più al ribasso possibile. Per Medina, quantomeno, quest’ipotesi è meno scontata di quanto possa sembrare.

Sul centrocampista pende infatti una clausola rescissoria da circa 15 milioni di dollari, corrispondenti a 13,7 milioni di euro. Anche stando alle voci rilasciate dai media argentini, il Boca deve adesso tentare di difendersi in tutti i modi. Compensando eventualmente la perdita del proprio centrocampista e di altri due elementi importanti come Valentín Barco e Nicolás Valentini anch’essi destinati al mercato del Vecchio Continente.

Medina ricambia le occhiate dell’Inter, decisa a corrispondere la clausola rescissoria

Stando alle informazioni reperite da ‘interlive.it‘ in esclusiva, il centrocampista argentino Medina avrebbe ricambiato a sua volta l’interesse dell’Inter a seguito di ripetuti sondaggi svoltisi negli ultimi mesi su slancio delle belle parole spese da parte del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti sul suo conto.

Al momento, tuttavia, da parte del club di Viale della Liberazione non sono stati mossi passi concreti nella direzione di un possibile acquisto a titolo definitivo del ragazzo. Ogni discorso di mercato sul suo conto potrebbe comunque essere slittato alla prossima sessione estiva, visto che l’unica urgente operazione al momento è stata conclusa in favore di Tajon Buchanan per rattoppare le carenze lungo la corsia esterna destra di riferimento. E a meno di una eventuale uscita di scena da parte di Alexis Sanchez, non vi saranno altre mosse da tenere in considerazione da qui alle prossime settimane.