Il difensore centrale slovacco, già reduce da problemi alla schiena lo scorso anno tra le file dell’Inter, ha subito un altro infortunio grave che potrebbe costargli il resto della stagione al PSG

Una maledizione che sembra ripetersi ancora, a distanza di un anno quasi preciso dall’ultima volta. Per Milan Skriniar sembra non esserci davvero pace. Quando vestiva ancora la maglia dell’Inter, il calciatore era infatti andato incontro ad una serie di problematiche alla schiena che ne avevano compromesso irrimediabilmente la condizione fisica per diversi mesi, proprio a cavallo tra la stagione invernale e quella primaverile prima della conclusione della sua avventura in nerazzurro al termine della stagione.

Con il suo passaggio al Paris Saint-Germain molte delle aspettative su di lui sono nuovamente cambiate in positivo. Molti speravano infatti che potesse tornare ai massimi livelli, recuperare la condizione e stagliarsi al centro della difesa di Luis Enrique con orgoglio. Questo è accaduto, ma troppe poche volte. Tanto che anche i colleghi francesi hanno spesso evidenziato come per buona parte della nuova stagione sia stato un flop. E adesso il momento difficile per il centrale slovacco viene ulteriormente alimentato dal nuovo infortunio alla caviglia rimediato nel corso dell’ultima partita del ‘Trophée des Champions’, vinto dalla sua squadra ai danni del Tolosa.

Ko alla caviglia e forti dubbi sul prosieguo della stagione: tegola Skriniar per Luis Enrique

Stando alle prime ricostruzioni, il calciatore ha dovuto lasciare forzatamente il terreno di gioco al minuto 71′ per un fastidio lancinante. Già dai primi minuti si è dunque ipotizzato che potesse essere qualcosa di serio, ed infatti la conferma è giunta dallo stesso tecnico Luis Enrique al termine dell’incontro in conferenza stampa.

“Aspettiamo gli esami ma non è niente di buono. Salterà molte altre partite”, ha dichiarato. A distanza di poche ore dall’accaduto, la sensazione è che il calciatore possa addirittura andare incontro ad un intervento chirurgico al fine di velocizzare il recupero. , come raccontato da ‘RMC Sport’. Prima di poter recuperare nuovamente la condizione, però, ci vorrà del tempo. Motivo per cui la sua presenza per il resto della stagione sportiva è fortemente a rischio. Proprio come accaduto con l’Inter un anno fa.