L’Inter ha detto no: UFFICIALE, torna in Francia

Niente operazione in difesa per i nerazzurri, il calciatore ha detto addio ad un anno e mezzo dal suo approdo in Inghilterra facendo rientro in Ligue 1

È tempo di gennaio e i primi colpi in entrata sono già stati piazzati. È il caso di Tajon Buchanan, laterale di destra che negli scorsi giorni ha detto addio al Club Brugge per poter accasarsi all’Inter già in questa finestra di calciomercato invernale.

I nerazzurri sono riusciti ad assicurarsi il calciatore a mezzo di un’offerta sui 7,5 milioni di euro più bonus, un’offerta dal costo complessivo di poco sotto i 10 milioni col belga che andrà a percepire 1,5 milioni a stagione sino a giugno 2028. Attenzione però, Buchanan non è il solo nome che nel recente passato era stato accostato all’Inter.

Nel momento in cui i nerazzurri erano ancora alla ricerca del sostituto di Cuadrado, ai box per 3 mesi di tempo dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all’altezza del tendine d’Achille, Marotta e Ausilio erano finiti per ricevere un’altra proposta proveniente dall’estero.

Una proposta che ci porta a far riferimento al nome di Thilo Kehrer, già in passato accostato al club meneghino e reo di essere passato ora in un’altra squadra dopo il deludente inizio di stagione trascorso al fianco del West Ham caratterizzato da appena 12 presenze stagionali, sole 4 di queste raccolte in campionato.

UFFICIALE, Kehrer è del Monaco, affare in prestito con diritto da 10 milioni

Un anno e mezzo dopo il suo approdo in Inghilterra, Thilo Kehrer ha salutato temporaneamente il West Ham dicendo sì al progetto tecnico del Monaco.

Il club francese ha, infatti, messo le mani sul centrale di difesa tedesco grazie a un affare in prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni di euro, lo stesso Kehrer che nel recente passato era finito per essere proposto all’Inter. A rendere nota la seguente operazione di mercato la stessa società biancorossa tramite i propri canali ufficiali.

La nota del Monaco sul trasferimento in entrata di Kehrer

“L’AS Monaco è lieta di annunciare l’arrivo di Thilo Kehrer. Il 27enne difensore della nazionale tedesca è in prestito dal West Ham United Football Club fino alla fine della stagione, con opzione di acquisto”.