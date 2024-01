Svolta Sensi: l’Inter lo cede subito in Serie A

Stefano Sensi, il cui contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato, potrebbe tornare nella sua vecchia squadra, quella in cui è esploso in Serie A

Il club nerazzurro vorrebbe venderlo per monetizzare. Bastano anche un paio di milioni. E lo stesso centrocampista non sembra aver più voglia di starsene in panchina ad aspettare buono buono il suo turno. In questa prima parte della stagione ci ha provato. Infortuni permettendo, ha fatto il possibile per conquistare Inzaghi e guadagnare del minutaggio. Non gli è stato possibile ritagliarsi uno spazio minimo in un club dove anche Frattesi fatica a trovare continuità.

Per Sensi si sono mosse già varie squadre di Serie A e alcuni club spagnoli. Di certo si è fatta avanti la Salernitana (e lo farà ancora, attraverso Sabatini). Ed è noto l’interesse da parte del Cagliari. Il centrocampista nerazzurro non sembra tuttavia interessato a giocare in una squadra che lotta nei bassifondi della classifica.

Per questo aspetta che si faccia avanti qualche altro club. Magari il Monza, oppure il Sassuolo. Nelle prossime settimane l’agente del ragazzo continuerà a cercare un acquirente.

Intanto è venuto fuori un sondaggio da parte del Sassuolo. Squadra in seria difficoltà, ma in cui Sensi tornerebbe con piacere. Ciò che sembra ormai scontato è che l’Inter stia cercando di concludere per sempre il proprio rapporto con Stefano Sensi.

Sensi al Sassuolo: rifiutate le altre destinazioni in Serie A

Il centrocampista è tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. E su questo ci sono pochi dubbi. Per Sensi avrebbe infatti più senso cercarsi un nuovo club subito, per giocare, invece che aspettare la naturale scadenza contrattuale, e rimanere fino a giugno in panchina. Anche per l’Inter sarebbe per più motivi preferibile lasciarlo andare via già in questo mese.

Il Sassuolo, la squadra che lo ha venduto nel 2019 all’Inter per una cifra complessiva di 25 milioni, potrebbe ora riportare all’ovile il centrocampista urbinate per un paio di milioni. Un affarone, sulla carta. Ma a quanto pare i neroverdi non sono convintissimi. Uno come Sensi, per caratteristiche, sarebbe molto utile a Dionisi per ridare ordine, idee e creatività a un centrocampo poco in forma. Ma la paura è che il ragazzo non possa garantire continuità atletica.

Più voci però sostengono che il Sassuolo avrebbe già fatto un sondaggio e potrebbe quindi presentare un’offerta nei prossimi giorni. Intanto i dirigenti nerazzurri avrebbero già comunicato al calciatore che il suo contratto in scadenza il prossimo giugno non verrà rinnovato e che sarebbe meglio cercarsi subito una nuova destinazione.

Chi al posto di Sensi?

Insieme a Sensi dovrebbe uscire anche Agoumé. Ma numericamente, Inzaghi non dovrebbe avere necessità di innesti a centrocampo. Nel caso l’allenatore dell’Inter potrebbe essere pronto a dare maggiore spazio, almeno in allenamento, a giovani della Primavera. Il nome più quotato in questo senso è quello di Aleksandar Stankovic. Ma potrebbero essere aggregati in prima squadra anche Ebenezer Akinsanmiro e Issiaka Kamate.

Nel frattempo gli scout dell’Inter stanno seguendo con interesse il peruviano Piero Quispe, che sembra proprio uno Stefano Sensi più integro dal punto di vista fisico. Potrebbe essere lui l’erede dell’urbinate?

Cosa ne sarà del caro Sensi? La sua avventura all’Inter è partita in modo quasi esaltane, con ottime prestazioni, goal e assist. Troppo presto sono arrivati gli infortuni, sintomi o effetti di un’inaffidabilità atletica che ha reso un potenziale protagonista della squadra una riserva da cedere alla prima arrivata.

Il punto è che il centrocampista sembra avere anche delle pretese abbastanza particolari. C’è chi sostiene che abbia già detto no a Salernitana e Cagliari, per aspettare qualcosa di meglio.