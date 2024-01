16 milioni e scambio: Asllani, cessione folle in Serie A

Futuro incerto a Milano per il giovane centrocampista albanese, che può lasciare l’Inter a fine stagione. Nuova ipotesi al vaglio

Kristjan Asllani, quest’oggi chiamato all’impegno in programma in mura amiche a partire dalle ore 12:30 contro il Verona, ha sinora raccolto appena 126′ in campionato. 202′, invece, quelli totalizzati in Champions League, paradossalmente molti di più tenendo anche conto del numero delle gare disputate in Serie A e in Europa.

In molte di queste uscite l’ex Empoli ha risposto presente, tant’è che lo stesso Simone Inzaghi non si è mostrato titubante nello schierare il ragazzo anche a gara in corso, magari contro squadre del calibro di Atalanta o Roma. In altri impegni, invece, l’attuale numero 21 dei nerazzurri si è mostrato molto timido e insicuro di sé, ne è da esempio il match disputatosi lo scorso 29 novembre contro il Benfica in cui Asllani ha macchiato la sua prova con più errori.

Quel che è certo è che, rispetto alla passata stagione, il giovane classe ’02 sta comunque trovando maggiore spazio, uno spazio che però non gli permette ancora di mettersi in mostra a dovere (e non potrebbe essere altrimenti visto e considerato che il ragazzo, seppur di prospettiva e con ampi margini di miglioramento, ha dinanzi a sé uno come Hakan Calhanoglu). Nei prossimi mesi l’intera dirigenza interista incomincerà a interrogarsi sul futuro del ragazzo, il cui addio da Milano al termine di quest’annata non è da escludere. Questa una delle tante ipotesi che potrebbe prendere quota.

Asllani-Inter, addio possibile a fine stagione: può provarci la Lazio con la carta Basic

Kristjan Asllani, attenzionato sia in Italia che all’estero, sarà soggetto a nuove valutazioni in futuro. Un’ipotesi di cui tener conto è quella di un suo addio a fine stagione, nonostante l’accordo che lo lega all’Inter sino a giugno 2027 e i 16 milioni di euro complessivi investiti da parte dei nerazzurri lo scorso anno tra il prestito oneroso e l’obbligo di riscatto.

Prepariamoci, infatti, ad alcuni tentativi provenienti dall’estero ma anche dalla Serie A stessa, dove a provarci potrebbero essere alcune società come Fiorentina e Lazio. Questi ultimi in particolar modo potrebbero finire per riporre sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ una proposta da 10 milioni di euro più, in aggiunta, una contropartita tecnica. Vedi Basic, dato per partente nella prossima estate, se non già a gennaio, e valutato sui 5-6 milioni di euro.