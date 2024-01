Blitz da 70 milioni: ‘maledetto’ United, addio Inter

La formazione di ten Hag pronta a rovinare i piani dei nerazzurri. Di mezzo anche Onana e non solo

Ne è passato di tempo dall’addio di Andre Onana da Milano, un’operazione concretizzatasi nella scorsa estate e che ha visto passare l’estremo difensore camerunense dall’Inter al Manchester United per una cifra pari a 55 milioni di euro, bonus inclusi.

Grazie a questo affare Marotta e Ausilio sono riusciti nell’intento di metter su una vera e propria plusvalenza, visto e considerato che l’ex Ajax era approdato un anno prima ad Appiano a parametro zero. A differenza di quanto mostrato la scorsa annata al fianco della formazione di Simone Inzaghi però, dove il classe 96 è riuscito a distinguersi in positivo per tutta una serie di grandi parate, l’attuale numero 24 dei ‘Red Devils’ non sta affatto riuscendo a confermarsi in Inghilterra.

Innumerevoli i tentativi maldestri di cui si è reso protagonista in negativo Onana in questi primi mesi trascorsi alla corte del Manchester United. Una situazione che ha dunque fatto sì che ten Hag e il resto del proprio staff tecnico arrivassero a prendere immediatamente in considerazione una cessione anticipata del calciatore. Quello di Diogo Costa, nome di cui si parla da tempo da quelle parti, il candidato numero uno a vestire la maglia dello United in futuro. Una situazione, questa, che potrebbe finire per coinvolgere seriamente anche l’Inter, club che a quel punto finirebbe per rimetterci eccome.

Onana e l’addio da Manchester, dentro Diogo Costa al suo posto: il Porto può rifarsi con Bento

Una vera e propria catena di mercato. È questo ciò a cui potremmo assistere nel corso della prossima estate.

Con un Onana praticamente destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione, a subentrare al posto del camerunense potrebbe essere Diogo Costa, portiere legato al Porto da un contratto valido sino a giugno 2027 e con tanto di clausola da 70 milioni. I lusitani, pur di rifarsi, potrebbero finire per virare su Bento a quel punto, estremo difensore classe ’99 di attuale proprietà dell’Athletico Paranaense che l’Inter continua a seguire per il dopo Sommer. I portoghesi potrebbero finire per cavarsela con 14 milioni di euro più bonus.