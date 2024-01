Frattesi decisivo e vittoria pazzesca: “Questa la chiave del successo”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di DAZN nel post-partita di un incredibile Inter-Verona, a seguito del gol decisivo che ha regalato la vittoria

Partita al cardiopalma bloccata fino ai minuti finali, quella tra Inter e Verona. Eppure il guizzo di Davide Frattesi ha regalato proprio allo scadere una vittoria preziosissima per la squadra di Simone Inzaghi sulla quale nessuno più avrebbe contato, viste le premesse.

Punteggio oltretutto graziato anche dal fallimento su calcio di rigore da parte di Henry, autore della rete momentanea del pareggio perdurato per buona parte del match in quel di San Siro.

Intervistato dai microfoni di DAZN nel post-partita, l’uomo risolutore dell’incontro non ha nascosto il proprio entusiasmo sia in funzione dell’aver aiutato il gruppo ad uscire fuori da una situazione ancora in bilico sia per il fatto di avergli dato ulteriore carica per il futuro. Specie dopo l’aver trascorso mesi ad ambientarsi in una realtà decisamente diversa da quella cui era abituato a Sassuolo, nell’alternarsi a giocatori di spessore come Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.

Frattesi orgoglio nerazzurro e tanta voglia di incidere ancora: “Gol che mi da fiducia”

“In questa vittoria c’è anche lo zampino di tutti coloro i quali non giocano sempre ma si sentono preziosi come gli altri. In un’annata lunga come questa è davvero importante”, ha ammesso Frattesi in prima battuta e con un sorriso incancellabile sul volto.

“Al momento del gol ho avuto un flash come accaduto contro la Real Sociedad, mi sono fiondato sul pallone e ho avuto fortuna. Questo gol mi da fiducia e spero di poter contribuire ancora per il bene della squadra. Sono queste le partite che ti aiutano ad arrivare fino in fondo. Non ho mai lottato per obiettivi tanto ambiziosi ma credo sia proprio questa la chiave“, ha poi concluso il calciatore con un discorso travolgente.