Lautaro fa centro e rinnovo imminente: “A giorni troveremo l’accordo”

Le dichiarazioni del centravanti e capitano nerazzurro Lautaro Martinez dopo l’incredibile vittoria ai danni del Verona tra gol e questione rinnovo, ormai prossimo alla firma

Partita difficile, certo. Quella contro il Verona. Eppure l’Inter è riuscita comunque a spuntarla grazie al guizzo decisivo di Davide Frattesi proprio nei minuti finali di recupero, ove non è bastato neppure il tentativo di pareggio in extremis da parte di Henry su rigore a rimettere i discorsi in equilibrio.

Il centrocampista nerazzurro è senza dubbio uomo partita ma chi prima di lui ha dato nuovamente prova della propria leadership e della propria incisività è lui, Lautaro Martinez. Autore del primo gol della partita entro il quarto d’ora iniziale e autore della prima rete del nuovo anno, da vero bomber di razza e miglior marcatore dell’intero campionato di Serie A.

Raggiunto dai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post-partita, il centravanti e capitano dell’Inter ha voluto anzitutto elevare la vittoria ad una vera impresa. Del resto, molte partite non sono facili anche se sulla carta appaiono tali. E soltanto con la forza del gruppo e la voglia di fare risultato la si può spuntare, anche sul finale, con un pizzico di fortuna.

Lautaro sereno sulla questione rinnovo: “Non so quando ma ci siamo”

“Non è stata una partita brillante ma sono contento che siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo davanti ai nostri tifosi. Era importante. Alcune partite si vincono anche così“, ha aperto Lautaro con grande trasparenza.

Entrando più nel dettaglio di ciò che ha funzionato e ciò che invece sarebbe potuto andare diversamente, il calciatore è stato piuttosto franco: “Il nostro atteggiamento non è cambiato ma sono stati bravi loro a metterci in difficoltà, abbiamo peccato in fase di non possesso. Dobbiamo continuare comunque lungo questo cammino e io stesso devo migliorare ancora. I miei compagni mi cercano spesso in avanti, sono contento di esser parte di questo gruppo”.

Quel che poi sta risuonando da diverso tempo nell’ambiente è soprattutto la questione rinnovo. Il suo sarebbe infatti l’ultimo della serie di rinnovi cui ha messo mano la dirigenza nerazzurra nell’ultimo periodo e la strada è ormai ben tracciata: “Non so quando arriverà la firma, delle questioni contrattuali si occupa il mio agente. Troveremo l’accordo nei prossimi giorni per firmare senza problemi“, ha quindi concluso Lautaro. L’ultima conferma a monte di un discorso chiuso da tempo, ormai, sul quale manca soltanto il “la” definitivo.