L’Inter non rilancerà per Djalo

I nerazzurri non intendono inserirsi nella corsa al calciatore per gennaio, diverso invece in ottica di giugno. Strada spianata ora per la Juventus

L’Inter non farà alcuna controproposta per Tiago Djalo, difensore centrale in scadenza di contratto che Piero Ausilio segue da tempo. Nessun rilancio e, quindi, nessun’asta per il difensore portoghese col quale era stata raggiunta un’intesa verbale valevole a partire della prossima stagione e sulla base di un contratto da 2-2,2 milioni a stagione.

A meno di ribaltoni, a questo punto clamorosi, il classe ’00 diventerà a breve un nuovo giocatore della Juventus che negli ultimi giorni ha trovato un accordo col Lille per la cessione immediata del cartellino e, al contempo, strappato il sì del calciatore con una proposta evidentemente migliore di quella nerazzurra. Il centrale lusitano tornerà presto in Italia dopo aver indossato la maglia della Primavera del Milan nella stagione 2018-19. Ammontano ancora a zero i gettoni raccolti in stagione dal calciatore, ancora ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata a marzo 2023.