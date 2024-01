Nuovo azionista e primo colpo: è il fratello di Thuram

Il centrocampista francese sempre più vicino all’addio a fine stagione dal Nizza. Nel frattempo c’è un indizio che lo avvicina a un club in particolare

Khephren Thuram sta continuando a rivelarsi un centrocampista: di qualità, di grande corsa e con ampi margini di miglioramento anche in quest’annata.

Il classe ’01, con all’attivo 12 presenze in quest’inizio di Ligue 1, sta confermando di essere uno dei punti di forza della formazione quest’oggi guidata da Francesco Farioli, ora ferma al secondo posto in classifica a -5 dal Psg e sino a poco tempo fa al comando della griglia generale del massimo campionato francese.

Alto 192 cm e in grado di lottare su tutti i palloni, il fratello minore di Marcus era finito per far gola anche a Juventus e Inter già da diversi mesi. Nonostante un accordo che lo lega ai francesi sino a giugno 2025, Khephren Thuram è valutato dal Nizza (da sempre bottega cara) sui 40-50 milioni di euro, cifra che renderebbe la vita difficile a qualsiasi tipo di società italiana. Diverso invece per altri sodalizi esteri, a maggior ragione riconducibili al campionato di Premier.

Il 22enne nato a Reggio Emilia, ma di nazionalità francese, viaggia infatti sempre più spedito verso l’addio a fine stagione dai rossoneri. Un addio che potrebbe portarlo, verosimilmente, a vestire la maglia di una big inglese e ce n’è una in particolare.

Thuram Jr-United pista calda: di mezzo anche Ratcliffe, proprietario del Nizza e dei ‘Red Devils’

Khephren Thuram, prossimo a dire addio al Nizza a fine stagione complice un accordo che lo vede in scadenza tra un anno e mezzo e le splendide annate di cui si è reso protagonista negli ultimi anni, viaggia sempre più spedito in direzione Premier.

Tralasciando l’interesse del Liverpool, oltre a quelli di Juventus e Inter naturalmente, è il Manchester United il club ad oggi in netto vantaggio sulle altre pretendenti, complice una situazione che accomuna i due club sulle cui panchine siedono i tecnici Farioli e ten Hag.

A poter giovare a favore degli inglesi è infatti la situazione che vede coinvolto Jim Ratcliffe, proprietario del Nizza dal 2019 e figura che ha ora rilevato il 25% delle quote dei ‘Red Devils’ (trattasi nello specifico di un imprenditore britannico proprietario dell’azienda chimica Ineos e considerato l’uomo più ricco del Regno Unito).

Thuram Jr potrebbe venir tentato da un contratto da 6 milioni di euro a stagione, cosa non da poco per un 22enne che, difficilmente, arriverebbe a poter percepire certe cifre in una qualsiasi big di A.