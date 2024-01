Pagelle Inter-Verona 2-1: Lautaro crea, Arnautovic distrugge e Frattesi salva

Voti e giudizi dei protagonisti della sfida andata in scena al Meazza e valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A

Parte bello aggressivo il Verona e al 2′ Sommer deve intervenire subito con una parata sul tiro di Suslov. L’Inter prende le misure e prova a rendersi più pericolosa con triangolazioni veloci e passaggi verticali. Al 13′ Thuram tocca per Mkhitaryan che trova l’inserimento di Lautaro in area: stop e tiro d’esterno del Toro bruciano Montipò. È 1-0. Poco prima della mezz’ora Djuric salta al centro dell’area anticipando di testa Dumfries, ma il suo colpo è bloccato senza problemi da Sommer.

Al 32′ Thuram ingrana la quinta con un coast to coast fermato in fondo al campo da Tchatchoua. Un minuto dopo Montipò ferma un tiro di esterno di Pavard. L’Inter non mostra grande brillantezza. Alcuni interpreti sembrano stanchi e commettono qualche errore di troppo.

Nel secondo tempo subito annullato un goal a Lautaro per fuorigioco. Ci prova due volte Thuram, prima di testa su un cross di Pavard poi con una conclusione che finisce tra le braccia di Montipò. Al 65′, Lautaro serve Calhanoglu che tira dal limite dell’area: palla fuori non di molto.

L’1-1 arriva al 73′ con Henry che, appena entrato, interviene in area sull’assist di Duda e con il ginocchio infila Sommer. Al minuto 81′ Arnautovic si traveste da Lukaku e respinge sulla linea la palla che stava entrando in rete. Dopo il 90′ Arnautovic sulla linea della porta non riesce a deviare il pallone… Sembra finita, ma al 93′, con l’Inter già disperata, succede di tutto: traversa di Bastoni, presunta gomitata sembre di Bastoni, batti e ribatti, tiro, respinta e Frattesi che mette dentro il 2-1. Al 99′ viene fischiato un rigore per l’Hellas. Sbagliato poi da Thomas Henry: è palo!

L’Inter è campione d’inverno col brivido: soffre per battere il Verona dopo un finale da thriller. Ma l’ha decisa Frattesi al 93′ e va bene così.

Pagelle e tabellino Inter-Verona

TOP

THURAM – Corre e sfonda, ma è prezioso anche nelle sponde, come quella che lancia Mkhitaryan poi autore dell’assist per Lautaro. Quando ha campo diventa quasi impressionante.

LAUTARO MARTINEZ – Torna in campo da titolare e gli basta meno di un quarto d’ora per tornare al goal. Dà l’anima ed è sempre pericoloso.

FRATTESI – Provvidenziale.

FLOP

CALHANOGLU – Qualche imprecisione di troppo: da qualche settimana non è più il regista brillante visto a inizio stagione. E quando non gira lui, l’Inter si perde un po’.

ACERBI – Attento su Djuric ma non perfetto, poi si fa sorprendere come un novellino dall’inserimento di Henry.

ARNAUTOVIC – Entra e combina disastri: perde il pallone che porta all’1-1 e poi fa il difensore per il Verona stoppando involontariamente sulla linea una palla praticamente declinabile già come goal.

DARMIAN – Fallo ingenuo al 99′ che poteva costare lo Scudetto.

INTER-VERONA 2-1

13′, Lautaro, 73′, Henry; 93′, Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (82′, Frattesi 7), Acerbi 5,5, Bastoni 6; Dumfries 6 (60′, Darmian 5), Barella 6,5, Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 6,5 (82′, Sanchez), Carlos Augusto 6 (72′, Dimarco 6); Thuram 7 (72′, Arnautovic 4), Lautaro 7. All.: Inzaghi 6

VERONA (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 7, Coppola 6, Magnani 6, Doig 6 (72′, Cabal 6); Duda 7, Folorunsho 6; Ngonge 6 (87′, Kallon sv), Suslov 6,5 (91′, Pontes sv), Mboula 5,5 (46′, Lazovic 4,5); Djuric 6,5 (72′, Henry 6). All.: Baroni 7

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 77′, Coppola; 78′, Suslov. Espelso Lazovic