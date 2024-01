Zubimendi e l’Inter: “Pronti a pagare la clausola”

Assalto al metronomo spagnolo in programma già a gennaio. Svelato lo scenario che vede coinvolti i nerazzurri e Calhanoglu, fortemente apprezzato in Arabia

Martin Zubimendi si sta rivelando uno dei veri e propri punti di forza della Real Sociedad, formazione che ha certamente sorpreso in quest’avvio di stagione per il primato ottenuto all’interno del raggruppamento D di Champions, girone in cui figurava anche l’Inter che non è andata oltre il secondo posto a causa della differenza reti a favore degli spagnoli.

Ammontano già a 4 le reti realizzate in stagione dal classe ’99, messosi in grande evidenza in questi ultimi mesi al fianco della Nazionale spagnola e fortemente apprezzato in tutta Europa. L’attuale numero 4 della Real Sociedad sta infatti continuando a confezionare ottime prestazioni, prestazioni che per l’appunto non sono passate in osservate né in Spagna e né all’estero.

Anche l’Inter, per esempio, pare che appartenga a una di quelle società interessate al ragazzo, seppur timidamente, e tutto questo lo si deve in ogni caso alla situazione Calhanoglu, centrocampista che nelle scorse settimane è finito nel mirino di alcune società Saudite ricevendo addirittura una proposta da 72 milioni di euro in quattro anni.

Nel frattempo, però, la notizia è un’altra. Questa volta è Zubimendi, già ricercato dal Barcellona in passato, il calciatore che ben presto potrebbe finire per venir sottratto alla propria squadra.

Arsenal intenzionato a pagare la clausola da 60 milioni di Zubimendi a gennaio

Martin Zubimendi e l’Arsenal al centro di alcuni rumors di mercato provenienti dalla Spagna. Pare, infatti, che i ‘Gunners’ siano pronti ad andare all’assalto del classe ’99 già a gennaio.

L’intento della formazione di Mikel Arteta è quello di provare a bruciare la concorrenza pagando la clausola rescissoria da 60 milioni di euro che lega il calciatore alla Real Sociedad, club che al momento detiene i diritti sulle prestazioni sportive del proprio numero 4 sino a giugno 2027.

Certo, non sarà semplice. Anche in virtù del fatto che Imanol Alguacil e il resto del proprio staff tecnico non sono intenzionati a cedere Zubimendi ancor prima che termini questa stagione (stesso e identico pensiero anche da parte del diretto interessato, accostato anche all’Inter a detta di alcuni media spagnoli). Nel frattempo, però, quel che è certo è che sono i biancoblu a dover guardarsi attorno.

Va detto che un assalto dell’Inter per Zubimendi resta molto, ma molto complicato e le uniche due soluzioni per poter vedere Marotta e Ausilio fiondarsi sul ragazzo sono o una partenza di Hakan Calhanoglu per l’Arabia Saudita, oppure un addio di Nicolo Barella in estate.