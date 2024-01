Sondaggio bianconero per Bastoni: blitz dalla Premier

Il centrale nerazzurro sondato da osservatori di Premier League nel corso dell’incontro con il Lecce, ci saranno tentativi già dalla prossima estate per il suo cartellino

Divenuto in un brevissimo lasso di tempo una delle colonne portanti della difesa nerazzurra e dell’intero organico a disposizione di Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni ha iniziato col piede giusto anche la nuova stagione sportiva prima di andare incontro ad un fastidio muscolare che lo ha costretto alla sosta forzata contro Juventus e Napoli.

Il calciatore si è comunque ripreso in un lampo ed è tornato a disposizione del tecnico per gli incontri rimanenti dell’anno solare, fra cui anche quello contro il Lecce poi vinto dall’Inter con un secco 2-0 in quel di San Siro. E proprio tra le mura amiche dello stadio a tinte nerazzurre, fra le decine di migliaia di tifosi presenti sugli spalti, si nascondevano alcuni osservatori stranieri intenzionati a seguire ancor più da vicino le sue gesta con un solo obiettivo. Carpire quanti più dettagli possibili e iniziare a stilare un report complessivo su cui basare eventualmente un’offerta di mercato per il prossimo futuro.

Non si parla infatti di un interesse smodato che troverà applicazione nel corso dell’attuale finestra invernale di mercato, perché l’Inter non sarebbe mai disposta a cedere un calciatore tanto prezioso e in ogni caso nessun club sarebbe disposto a fare grandi affari nel bel mezzo della stagione ancora in corso. Ogni discorso è rimandato in estate, quando diverse realtà di Premier League potranno effettivamente mettere le mani sul suo cartellino.

Bastoni nella morsa di quattro club inglesi: c’è anche il Newcastle, vecchia pretendente di Barella

Stando ad una prima ricostruzione, infatti, sarebbero almeno quattro i club inglesi estimatori di Bastoni.

Liverpool, Chelsea e Manchester United appartengono alla classe dei nuovi arrivati, mentre il Newcastle United aveva tentato un approccio diretto già la scorsa estate per Nicolò Barella trovando il muro dell’Inter a causa del prezzo ribassato e fiondandosi sull’altro obiettivo di mercato, Sandro Tonali. I bianconeri delle midlands portano dunque riproporsi all’Inter con un nuovo contatto per Bastoni ad una cifra comunque non inferiore ai 60 milioni di euro.