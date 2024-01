Inzaghi decisivo: accordo tra Inter e Milan

Raggiunta l’intesa tra Inter e Milan sul rifacimento del manto erboso di San Siro dopo l’ultima lamentela di Inzaghi, a seguito della disputa dell’incontro di campionato con il Verona

L’Inter l’ha sputata con un solo gol di vantaggio giusto nei minuti finali di una partita tesissima, grazie ad un lampo di Davide Frattesi e al rigore fallito allo scadere dal centravanti gialloblu Henry nello sconforto generale della formazione ospite.

Verona rientrata a casa sollevando qualche polemica su alcuni episodi sospetti occorsi nell’ultimo impegno di campionato sul terreno di gioco di San Siro, ove anche il tecnico Simone Inzaghi ha avuto da ridire qualcosa.

Non tanto sull’andamento complessivo della partita e gli svariati aspetti tecnici e tattici da poter considerare, quanto facendo un appunto importante sulle condizioni di tenuta del manto erboso dello stadio di casa nerazzurro. Queste non sono infatti sembrate affatto buone, con alcune zone sollecitate da un’usura ripetuta e più profonda rispetto ad altre. L’evenienza è stata registrata contro il Verona soltanto in ultima battuta a tante altre precedenti occasioni che avevano già fatto storcere il naso agli addetti ai lavori.

Intervento di manutenzione straordinaria a San Siro: manto erboso da rizollare

Motivo per cui, su sollecitazione dello stesso tecnico piacentino, Inter e Milan dovrebbero riuscite ad ottenere una totale rizollatura del manto erboso a partire dai prossimi giorni quando la formazione nerazzurra sarà impegnata a Riyadh per la disputa della fase finale del nuovo format di Supercoppa Italiana.

“È in condizioni penose. Questo è penalizzante per noi, per i nostri avversari e pure per il Milan”, aveva infatti commentato Inzaghi nel post-partita dell’ultimo incontro Inter-Verona. Accordo dunque raggiunto e via all’opera di manutenzione straordinaria dell’impianto in vista dei nuovi impegni stagionali.