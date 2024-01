Salcedo torna e va in Serie B: affare fatto con l’Inter

Rientro anticipato per il centravanti dell’Inter subito rigirato in prestito al Lecco in Serie B, ormai prossimo alla firma in prestito con opzione di riscatto

Fresco di esperienze in Serie B con le maglie di Bari e Genoa lo scorso anno, Eddie Salcedo ha nuovamente fatto le valigie nel corso della passata sessione estiva di mercato per sposare il progetto tecnico del club Eldense nella serie cadetta spagnola.

In metà stagione il calciatore ha potuto collezionare 12 presenze complessive, inclusa una di coppa spagnola, mettendo a segno 2 reti e 1 assist. Numeri discreti se rapportati all’effettivo impiego in campo da parte del tecnico Fernando Estevez, ritenuto abbastanza scarno anche dalla dirigenza nerazzurra.

Quest’ultima del resto ha tutto l’interesse di registrare quanti più progressi possibile da parte del proprio giovane attaccante e con buona probabilità una permanenza prolungata in Liga2 avrebbe compromesso più di qualcosa. Così è stato richiamato all’Inter, proprio nelle ultime ore.

Salcedo in prestito al Lecco con opzione di riscatto, torna in Serie B dopo una stagione

Per il giovane centravanti italo-colombiano si è trattata di una mera toccata e fuga. La sua permanenza a Milano, infatti, è del tutto simbolica. Dettata dal fatto di non esser stato richiamato dal prestito precedente per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, ma ripartire immediatamente per una nuova avventura. Neppure troppo distante dal capoluogo lombardo, se inteso in senso meramente geografico.

Salcedo è stato infatti seguito con attenzione da parte degli osservatori del Lecco che hanno infine deciso di lanciare l’ok alla dirigenza per il tentativo di accordo, infine raggiunto, per il prestito del calciatore da parte dell’Inter. La firma della cessione è ormai imminente. In aggiunta, sul nuovo contratto in essere dovrebbe esser stabilita anche l’opzione di riscatto facoltativo con eventuale controriscatto in favore della società cedente. Ritorno in Serie B dopo appena una stagione, dunque, con la speranza di poter mettere a segno un quantitativo di presenze decisamente maggiore.