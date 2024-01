Due giornate di squalifica: stangata ufficiale dopo Inter-Verona

Ecco la sanzione da parte del Giudice Sportivo al calciatore espulso sul finale dell’ultimo match di campionato tra Inter e Verona per proteste

La sostanziale stabilità fino ai minuti finali della gara, poi il gol di Davide Frattesi che ha regalato la vittoria all’Inter, il fallo precedente di Alessandro Bastoni su Duda non sanzionato da arbitro e VAR e il rigore fallito da Henry per agguantare in extremis un clamoroso pareggio. Quanto accaduto nell’ultima sfida di campionato contro il Verona, sul terreno di gioco di San Siro, farà ancora discutere. In bene e in male. Anche ai vertici delle istituzioni.

Intanto però, più di qualcuno dovrà scontare quanto di errato fatto nel corso della partita. A partire dagli ufficiali di gara coinvolti e sanzionati dalla Federazione per chiaro errore di valutazione in occasione dell’episodio di cui sopra, per finire poi a Darko Lazovic.

Il centrocampista gialloblu ha infatti rimediato un cartellino rosso diretto per aver oltraggiato e polemizzato oltremisura al cospetto dell’arbitro intorno al 100′ minuto della partita. Come consuetudine, la decisione ufficiale di sanzione da parte del Giudice Sportivo non si è fatta attendere alle prime luci della nuova settimana calcistica. Il serbo dovrà restare fermo per due giornate, relative alle partite contro Empoli e Roma.

Non solo Lazovic, anche altri nomi sanzionati dal Giudice Sportivo in Serie A

Oltre a Lazovic, la passata diciannovesima giornata di Serie A è stata caratterizzata da molti altri interventi arbitrali che hanno dato a loro volta del lavoro da fare al Giudice Sportivo di stanza.

Sul comunicato ufficiale federale si leggono infatti anche i nomi di Federico Gatti e Joshua Zirkzee, oltre a quello del tecnico giallorosso ed Inter, José Mourinho.