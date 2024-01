L’agente ci prova: Spinazzola gratis all’Inter

Il laterale giallorosso in scadenza a giugno con la Roma. Spunta una nuova ipotesi a sorpresa, ecco cosa può accadere

Leonardo Spinazzola, approdato nella Capitale nella stagione 2019-20, si accinge a trascorrere il suo ultimo anno al fianco della formazione ora guidata da Jose Mourinho.

Il laterale ‘made in Italy’ dispone, infatti, di un solo e ultimo anno di contratto coi giallorossi, per nulla orientati a estendere la durata dell’accordo del calciatore. Un calciatore ormai in forte età avanzata e che ha, sinora, totalizzato 14 presenze, 1 rete e 3 assist in stagione. A giocare a sfavore del classe ’93 gli innumerevoli infortuni rimediati negli anni, basti pensare che ammontano addirittura a 13 i ko accusati dall’ex Juve da quando in giallorosso.

Gennaio 2020. Questo il periodo in cui Inter e Roma furono letteralmente ad un passo dal concludere lo scambio Spinazzola-Politano, coi due calciatori rimasti poi a difesa di quei colori per via della volontà nutrita da parte dei nerazzurri, quella di non fare più (seppur all’ultimo) affidamento su un calciatore come Leonardo Spinazzola, dotato sì di grande tecnica e ottima corsa ma altrettanto fragile. Ora, a distanza di anni, ecco in che maniera potrebbe tornare a risuonare forte il nome dell’attuale numero 37 del club capitolino dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Spinazzola-Inter, può provarci l’agente: muro nerazzurro nel caso

Complice un accordo che lo vede in scadenza a giugno con la Roma, coi giallorossi che non rinnoveranno in alcun modo la propria fiducia nei confronti del calciatore, l’avventura di Leonardo Spinazzola col club capitolino s’ha da considerarsi già terminata.

L’ex Juve, infatti, può sentirsi libero di prendere accordi con qualsiasi altra società disposta a tesserarlo a partire dalla prossima estate. Ad avere un ruolo determinante in questa situazione gli agenti del classe ’93, già al lavoro per trovare una sistemazione al proprio assistito.

L’Inter uno dei quei club che potrebbe finire per trovarsi coinvolto in questa situazione, sodalizio che nei prossimi mesi potrebbe anche vedersi spuntare la candidatura dell’attuale numero 37 dei giallorossi sul proprio tavolo. Un eventuale affare a parametro zero al quale Beppe Marotta, Piero Ausilio e il resto della dirigenza interista finirebbero per mostrarsi immediatamente contrari per questioni anagrafiche, fisiche e in quanto ben coperti sull’out di sinistra, ora occupato da Federico Dimarco e Carlos Augusto.