Skriniar, stagione compromessa: si è operato alla caviglia

Intervento perfettamente riuscito per l’ex Inter. A comunicarlo il Psg via social. Cosa filtra sulla data di rientro del calciatore

Milan Skriniar, uscito malconcio dall’ultimo match disputato dal Psg, ha rimediato una lussazione del peroneo laterale della caviglia sinistra che lo terrà ai box per un bel po’ di tempo.

Le condizioni del calciatore avevano messo, sin da subito, l’intero staff medico-sanitario parigino in forte apprensione. Dal primo momento, infatti, si era già capito che si trattasse di qualcosa di grave; E così è stato.

L’ex Inter si è sottoposto nelle scorse ore ad un intervento chirurgico perfettamente riuscito presso l’ospedale ASPETAR di Doha. A renderlo noto lo stesso club francese che, d’altra parte, non ha provveduto a comunicare i tempi di recupero del difensore slovacco, atteso ugualmente ad un lungo stop. L’unica precisazione del Psg è stata questa: “Il calciatore resterà a riposo per i prossimi giorni, prima di iniziare l’iter di recupero”.

𝗣𝗦𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 📰⤵️ Lundi 8️⃣ Janvier ▪️ Milan Škriniar opéré avec succès Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, Milan Škriniar a été opéré du retinaculum avec succès ce jour à l’hôpital ASPETAR de Doha. Il restera au repos ces prochains jours,… pic.twitter.com/QRcscPEVuu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 8, 2024

Skriniar, 1 solo gol in stagione col Psg: i numeri dello slovacco in quest’avvio

Ammontano a 23 i gettoni totalizzati in questa prima parte di stagione da Milan Skriniar al fianco del Psg, difensore che proprio nell’ultima apparizione coi parigini ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione del Trophée des Champions, competizione in cui la formazione di Luis Enrique ha sfidato il Tolosa avendo poi la meglio al triplice fischio.

Non dei migliori, c’è da dirlo, l’impatto avuto dal classe ’95 sul campionato parigino, col difensore slovacco finito a più riprese al centro di alcune polemiche scatenate da parte di alcuni tifosi del Psg, mostratisi scontenti del rendimento non all’altezza servito da parte dell’ex Inter in questa prima parte di stagione, sin qui capace di siglare un solo gol con questa nuova maglia. Indovinate contro chi? In Champions League contro il Milan, rete che non è bastata ai parigini per portarsi a casa l’intera posta in palio in quella circostanza.

Ad ogni modo, tema campo a parte, tra Skriniar e l’Inter si è sempre scatenato un botta e risposta negli ultimi tempi. Frecciate son piovute da una parte all’altra anche se, nelle scorse settimane, a voler gettare acqua sul fuoco è stato proprio l’attuale numero 37 della formazione ora guidata da Luis Enrique, colui che ha riservato importanti parole nei confronti dei nerazzurri: “L’Inter è uno dei più grandi club che ci siano, non solo in Italia ma nel mondo. Ho trascorso sei anni bellissimi durante i quali abbiamo vinto cinque trofei. Al mio approdo siamo riusciti a tornare a figurare in Champions. È stato bellissimo, anche se qui a Parigi mi trovo molto bene. Il Psg rappresenta lo step più grande della mia carriera”.