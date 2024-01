Un serio infortunio ferma la buona stagione di Oristanio

Il giovane prodotto di proprietà dell’Inter, ora in prestito al Cagliari, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico non di poco conto. Le novità

La formazione di Claudio Ranieri, lo scorso weekend di scena al ‘Via del Mare’ per Lecce-Cagliari, costretta a dover fare a meno di Geatano Oristanio per infortunio. Il problema più grande per i sardi è quello che non si tratterà di uno stop chissà quanto breve.

Al suo diciottesimo gettone in campionato, infatti, il giovane classe ’02 di proprietà dell’Inter – girato in prestito secco proprio al Cagliari in estate – ha rimediato un problema fisico che l’ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco; Precisamente all’86 esimo, diciotto minuti esatti dopo la rete realizzata dall’ex Volendam che ha poi valso il definitivo 1-1 contro la formazione ora guidata da Roberto D’Aversa.

Frattura composta del quinto metatarso del piede destro per Oristanio

Nelle ore successive al match, il calciatore si è poi sottoposto ad alcuni esami clinico-strumentali per verificare l’entità dell’infortunio, esami che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro.

Non sono ancora stati identificati con assoluta certezza i tempi di recupero del ragazzo, quel che è certo è che Oristanio sarà costretto a dover restare ai box per un bel po’ di tempo. A rimetterci sono il Cagliari e il tecnico Claudio Ranieri, allenatore che sin dal primo momento ha creduto fortemente nelle potenzialità del classe ’02, con all’attivo 20 gettoni in stagione, 18 di questi in campionato (presenze in cui il giovane trequartista ‘made in Italy’ è riuscito anche a mettere a referto 2 reti e a servire 1 assist).

La nota del Cagliari sull’infortunio di Oristanio

A comunicare le novità legate all’infortunio che ha colpito Gaetano Oristanio negli scorsi giorni lo stesso e identico sodalizio sardo, uscito allo scoperto con una nota diramata sul proprio sito ufficiale:

“A seguito di un trauma contusivo riportato nell’ultima gara, Gaetano Oristanio è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro.

L’infortunio richiederà un trattamento conservativo, il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico”.