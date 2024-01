Inzaghi si concentra sul Monza e non pensa, almeno non ancora, alla Supercoppa: l’allenatore ha già deciso a proposito dell’utilizzo di Lautaro.

Senza il Toro l’Inter si sente fragile, e per domani sera, in vista della sfida all’U Power Stadium di Monza contro i brianzoli allenati da Palladino, Simone Inzaghi non vuole e non può rischiare. Il momento è topico. Vincendo, l’Inter può mantenere il vantaggio sulla Juve. Un vantaggio precario, visto che c’è il rischio concreto è che i bianconeri possano comunque sorpassare i nerazzurri, sfruttando il fatto che l’Inter salterà un turno per partecipare alla Supercoppa.

In questo senso, Inzaghi non pensa al turnover. Dentro vanno tutti i titolarissimi, compreso ovviamente l’attaccante argentino. Già all’andata, in questo campionato, i nerazzurri hanno vinto contro il Monza per 2-0, grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Inserire Arnautovic o Sanchez dal 1′ è troppo rischioso.

Forse, dopo il recupero a tempo di record e i 100′ ad alta intensità del turno scorso contro il Verona, il Toro si meriterebbe un po’ di riposo… Ma non sembra il momento adatto per rilassarsi. Per mantenere il primo posto ci vuole impegno e sacrificio.

Anche a centrocampo, anche se Frattesi scalpita e si meriterebbe fiducia, l’allenatore confermerà il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Poi il turnover potrà verificarsi durante la trasferta araba, per la Supercoppa di Riad. Non si può fare altrimenti: in Brianza bisogna vincere, e non lasciarsi illudere dal clima falsamente da rimpatriata (nel Monza è pieno di ex nerazzurri, molti dei quali col dente avvelenato).

Gli unici dubbi per Inzaghi potrebbero riguardare la difesa e le fasce. Una corsia in particolare, quella destra. Molto dipende dalle intenzioni dell’allenatore su Matteo Darmian, che contro il Verona si è riposato, ma è entrato nel finale commettendo l’errore che ha portato al rigore degli scaligeri.

Lautaro dal 1′ contro il Monza, le scelte di Inzaghi

Chi giocherà sulla destra? Per Buchanan è troppo presto. Quindi la scelta è sempre fra i soliti due termini: Denzel Dumfries o Matteo Darmian. E l’impressione è che l’ex United abbia più probabilità di giocare dal primo minuto. In caso contrario, Darmian potrebbe anche panchinare Pavard.

Anche de Vrij vorrebbe tornare in campo. Ed è difficile che possa farlo in Brianza. Contro il Monza dovrebbe ancora giocare Acerbi. Più turnover si dovrebbe invece vedere nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio venerdì prossimo in Arabia Saudita. La priorità resta comunque il campionato.

Lautaro e Thuram sono i due veri insostituibili in questo momento. Ma entrambi sono stanchi. Anche il francese, che ha riposato pochissimo in questa prima parte del campionato, sta spingendo meno del solito. E non segna da quattro partite di fila. Per vincere partite del genere, tuttavia, non ci si può affidare a Sanchez o ad Arnautovic, che nelle ultime uscite hanno dimostrato scarsa forma e scarsa vena.

Le probabili scelte di Palladino

Sono tre i precedenti in Serie A tra Inter e Monza. Un po’ a sorpresa, il bilancio è in parità. Quindi si contano una vittoria per parte e un pareggio. La sconfitta della scorsa stagione l’Inter brucia ancora. Ma fa male anche il pareggio, per com’è maturato. Quest’anno le cose sono iniziate meglio: grazie alla doppietta del Toro l’Inter ha vinto contro il Monza in casa. E ora deve farlo in trasferta.

Palladino dovrà fare a meno di Di Gregorio, uno dei suoi uomini migliori. A sostituire il portiere scuola Inter ci sarà Sorrentino. Nei tre dietro dovrebbero giocare D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola. La linea di centrocampo dovrebbe essere composto da Birindelli, Pessina, Ciurria e l’altro ex Gagliardini. Sulla trequarti non dovrebbe ripartire titolare Valentin Carboni. Palladino dovrebbe dar fiducia a Mota e Colpani.

In attacco ci sarà Colombo. Il Monza ha guadagnato soltanto quattro dei suoi 25 punti contro squadre che occupano la parte alta della classifica di questa Serie A. Il dato è importante.