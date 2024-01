Tra rifinanziamento e cessione, Zhang a Shanghai

Il presidente dell’Inter avvistato dalle parti della sua città natale a un evento organizzativo che ha a che fare proprio coi nerazzurri. I dettagli dell’accaduto

Steven Zhang, da tempo alla prese con una situazione economico-societaria non semplice da affrontare, continua a interessarsi ad alcune vicende che vedono inevitabilmente coinvolti sia Suning che l’Inter.

È cosa ormai nota, infatti, il prestito fornito da Oaktree in favore dell’attuale patron nerazzurro nella primavera del 2021, un prestito da 275 milioni di euro che scadrà nel prossimo maggio e che l’imprenditore cinese deve ancora saldare.

La nota dolente per Zhang, però, è che – con tanto di interessi maturati – questa rata è arrivata a toccare il tetto dei 400 milioni di euro complessivi. Capite bene, quindi, in che tipo di situazione si trovi ora l’attuale numero uno dell’Inter, disposto a ottenere l’ok per il rifinanziamento del prestito anche se non sarà affatto semplice.

Il diretto interessato, già ascoltato a più riprese in tribunale, è atteso ora da una nuova udienza in programma il prossimo 10 aprile, data in cui verranno interfacciati ulteriori dialoghi assieme al giudice e ai suoi creditori. Nel frattempo, con la scadenza del prestito sempre più vicina, l’attuale presidente dell’Inter è stato recentemente avvistato in Cina, suo paese d’origine, per un evento che ha visto inevitabilmente coinvolti anche i nerazzurri.

Zhang avvistato a Shanghai a un evento Moncler

Steven Zhang, figura ora occupata in alcuni affari relativi a Suning nella propria terra natia, non perde l’occasione per lavorare anche sul fronte Inter.

Negli scorsi giorni, infatti, l’attuale numero uno dei nerazzurri è stato avvistato nella stragrande cittadina di Shanghai a un evento Moncler, Official Formal Wear Partner del club meneghino, dove ha affrontato diverse tematiche commerciali. A testimoniarlo la foto spuntata sul web nelle ultime ore dove si vede, in primo piano, il presidente della società di ‘Viale della Liberazione’.