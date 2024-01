Inter-Lazio, guaio muscolare e niente Supercoppa

Forfait del calciatore in arrivo, costretto a restare ai box due-tre settimane. Tutte le novità inerenti all’infortunio che ha colpito il giocatore

Il nuovo format della Supercoppa Italiana, non più con finale secca bensì con l’aggiunta di una doppia semifinale, prenderà il via il prossimo giovedì 18 gennaio in quel di Riyad.

Ad aprire le danze Napoli-Fiorentina, sfida il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 20 di quella stessa data. Inter-Lazio, invece, l’altro appuntamento, impegno che si disputerà il giorno dopo. Un’altra sfida che promette vere e proprie scintille. La finale di questa competizione, con orario ancora da definire, si disputerà poi il giorno lunedì 22. La sorpresa, però, è un’altra.

Anche Maurizio Sarri – così come Simone Inzaghi del resto, già costretto a dover fare a meno di Cuadrado per tre mesi causa infiammazione al tendine d’Achille – dovrà rinunciare a un proprio tesserato per questa interessantissima sfida.

Castellanos va ko: lesione per l’argentino, è salta la Supercoppa

Valentin Castellanos, partito titolare nel derby di Coppa Italia contro la Roma (sfida disputatasi lo scorso mercoledì 10 gennaio e poi vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie alla rete di Zaccagni su calcio di rigore), ha accusato un problema negli ultimi 15′ di gara tale da non potergli permettere di terminare il match.

Il calciatore ha, infatti, abbandonato il terreno di gioco in anticipo a causa di un problema agli adduttori. Inoppugnabile la decisione della Lazio, società che ha sottoposto immediatamente il calciatore a controlli medici approfonditi nelle scorse ore. Gli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione lesione, lesione che finirà per tenere il calciatoreai box per 15-20 giorni di tempo.

Altra tegola in arrivo per Maurizio Sarri, tecnico che dopo aver recuperato due pilastri della propria rosa come Luis Alberto e Ciro Immobile soltanto qualche giorno fa dovrà ora fare a meno del ‘Taty’ Castellanos per i prossimi impegni, centravanti indisponibile per la Supercoppa Italiana, competizione in cui la formazione biancoceleste sfiderà l’Inter al suo esordio il prossimo venerdì 19 gennaio alle ore 20:00.

Scontata, quindi, l’assenza dell’ex Girona già in occasione del prossimo turno di campionato che attende gli ‘aquilotti’, di scena all’Olimpico domenica mattina alle ore 12:30 contro il Lecce, formazione che all’andata aveva messo al tappeto il club capitolino grazie a una strepitosa rimonta firmata Di Francesco e Almqvist.

La nota ufficiale della Lazio sull’infortunio di Castellanos

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Roma.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.