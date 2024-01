Ammonito da diffidato, Calhanoglu salterà Fiorentina-Inter

By

Il centrocampista nerazzurro Calhanoglu ha rimediato un altro cartellino giallo contro il Monza da diffidato e salterà il prossimo match di campionato, ma è salvo per gli impegni in Supercoppa

Partita superba di livello superiore per l’Inter di Simone Inzaghi contro il Monza. Senza contare il gol su rigore di Pessina subito da Yann Sommer, la formazione nerazzurra ha messo a segno altri cinque gol all’attivo con il contribuito ancora una volta preziosissimo da parte del centrocampista turco Hakan Calhanoglu.

Il calciatore ha messo a segno una doppietta fantastica facendo registrare nel complesso nove reti finora, andando a pareggiare il suo personalissimo score massimo in Serie A raggiunto due stagioni fa con la maglia dell’Inter nell’arco di un’annata sportiva intera. Al di là delle statistiche, Calhanoglu è comunque un metronomo e perfezionista essenziale per il gioco di Inzaghi. Nulla che il giovane Kristjan Asllani possa ancora fare, perché acerbo e nel pieno della propria fase di crescita.

Per questo motivo la presenza del turco in campo è essenziale in ciascuno degli impegni cui l’Inter deve prender parte e rinunciarvi potrebbe essere un fattore penalizzante. Suo malgrado, Inzaghi dovrà fare a meno di lui proprio nel corso del prossimo impegno di campionato fuori casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Calhanoglu out in campionato per squalifica ma ci sarà in Supercoppa contro la Lazio

L’Inter conosce bene la rivale viola per averla affrontata più volte e in condizioni diverse nel corso delle ultime due stagioni. Una squadra completa e pericolosa, contro la quale Calhanoglu avrebbe dovuto dare il meglio di sé. Ora però è impossibilitato per squalifica.

Il turco ha infatti rimediato contro il Monza un cartellino giallo pesantissimo da diffidato e di conseguenza, come vuole il regolamento, dovrà restare indisponibile per la gara successiva. Tale condizione non penalizzerà l’Inter in Supercoppa Italiana, tuttavia.

Stando al regolamento rivisitato del nuovo format della competizione accessoria, qualsiasi calciatore può tornare a disposizione del proprio allenatore per prendere parte agli impegni delle semifinali a prescindere dal fatto che abbia rimediato squalifiche in campionato nelle gare precedenti. Calhanoglu sarà dunque al centro della mediana per dirigere ancora una volta con assoluta maestria il proprio reparto di raccordo tra difesa e attacco.