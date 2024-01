Incredibile Inter, è unica in Italia: battute tutte le squadre fuori casa

La formazione di Simone Inzaghi scrive un altro record nella storia del calcio nostrano, mai nessun altro club è riuscito in un’impresa simile prima d’ora

Non c’era modo migliore per incominciare il nuovo anno solare con un bis di vittorie importantissime per proseguire il proprio cammino in campionato. Prima il match contro il Verona, al di là delle controversie e dei tanti dialoghi piovuti per gli eventi accaduti sul campo, poi la cinquina rifilata al Monza sul manto erboso dell’U-Power Stadium.

Una soddisfazione immensa per Simone Inzaghi e i suoi protagonisti, da quelli che hanno potuto contribuire con reti preziose come Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez entrambi in doppietta e il sigillo finale di Marcus Thuram, per poi finire a coloro i quali hanno dato man forte alla costruzione della manovra offensiva e difensiva. Il meccanismo funziona alla perfezione e non c’è intenzione di mollare neppure un centimetro per favorire il percorso parallelo della Juventus, altrettanto efficace in questa stagione.

Ciò su cui però l’Inter è ben più capace di qualsiasi altra formazione in Serie A è la capacità di creare occasioni e trasformarle con semplicità, trasparenza e classe. E come se non bastasse, la formazione di Inzaghi è anche portatrice di qualche record raggiunto in corso d’opera che alimenta ulteriormente il prestigio del volto complessivo del club.

Inter da record in Serie A: mancava soltanto l’U-Power Stadium del Monza per il primato assoluto

Non ultimo, l’incredibile score raggiunto per la prima volta nella storia del nostro campionato. Grazie all’ultima vittoria sul Monza, l’Inter ha infatti fatto registrare il proprio nome negli annali come unica squadra capace di battere tutte e 67 le avversarie partecipanti al campionato di Serie A nel corso dei decenni, fuori casa.

Nessuna, insomma, è riuscita a difendere la propria porta in modo impeccabile quando di fronte a sé si trovava il ‘Biscione’ di Milano. L’ex Stadio Brianteo, attualmente noto come U-Power per questione di sponsorizzazione, era rimasto l’unico ad essere ancora inespugnato dalla formazione di Inzaghi nelle ultime stagioni disputate nel massimo campionato italiano sin dal proprio debutto.