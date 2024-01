Nome nuovo per l’Inter: lo ‘manda’ Thiago Motta

Spunta un’altra candidatura per la difesa dei nerazzurri, costretta a rinforzarsi in vista della prossima stagione. I possibili sviluppi

Con un Francesco Acerbi e un Stefan de Vrij entrambi in forte età avanzata, la formazione di Simone Inzaghi sarà praticamente obbligata a cambiare qualcosina all’interno del proprio pacchetto arretrato in ottica della prossima estate.

Trentacinque anni suonati per il difensore centrale ‘made in Italy’, legato ai nerazzurri da un accordo valido sino a giugno 2025 e in grado di imporsi a dovere anche in questa regular-season. A testimoniarlo le 22 presenze raccolte in quest’avvio di stagione, uscite in cui l’ex Lazio è stato in grado di mettere a sigillo anche 1 rete e 2 assist tra campionato e Champions.

Discorso simile anche per il centrale olandese, capace di rispondere presente quando chiamato in causa. A differenza del suo compagno di squadra, l’ex Feyenoord non ha ancora trovato la via del gol in stagione. Ciò che conta, però, sono le ottime prestazioni fornite a livello difensivo nelle ultime uscite.

Simone Inzaghi crede molto in entrambi i due calciatori, non a caso è stato lui personalmente a forgiarli quando ognuno di loro a difesa dei colori biancocelesti in passato. La nota dolente, però, riguarda proprio l’età posseduta dai due calciatori, chi di trentacinque e chi di trentun anni. Una situazione, questa, che implicherà Marotta e Ausilio ad andare alla ricerca di nuove pedine difensive nell’imminente futuro. In tal senso, occhio perché un prezioso assist nei confronti dei due dirigenti potrebbe giungere direttamente dalla A.

Beukema proposto all’Inter: possono provarci gli agenti

Sam Beukema, al pari di Riccardo Calafiori (altra grande rivelazione di questa prima parte di campionato), è una delle grandi sorprese che hanno caratterizzato l’avvio di stagione tenuto da parte della formazione ora guidata da Thiago Motta.

Il difensore centrale di attuale proprietà del Bologna è, infatti, riuscito a imporsi sin da subito in un campionato a lui del tutto nuovo come quello della Serie A. I rossoblù lo hanno rilevato in estate dall’Az Alkmaar per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e i primi risultati si sono già visti.

Il classe ’98 – con all’attivo 20 presenze – ha già realizzato 1 rete e 1 assist in stagione, rete giunta in Coppa Italia lo scorso 20 dicembre proprio contro l’Inter e che ha consentito alla formazione emiliana di riprendere il vantaggio iniziale del club meneghino firmato Carlos Augusto. Il resto è storia, visto e considerato che in meno di cinque minuti il Bologna è riuscito a regalarsi i quarti di finale della competizione, turno in cui Zirkzee e compagni si son visti eliminare successivamente dalla Fiorentina.

Tornando a Beukema, quello del centrale olandese (legato ai romagnoli da un accordo valido sino a giugno 2027) è un profilo che potrebbe finire per essere proposto in estate ai nerazzurri tramite agenti, proprio per via di quanto fatto di buono dall’attuale numero 31 dei felsinei in questa prima parte di stagione.