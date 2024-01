‘Scambio’ tra Juve e Inter, l’annuncio in diretta

Nerazzurri e bianconeri al centro di nuove faccende di mercato. A esprimersi sull’argomento una persona in particolare, uscita allo scoperto in questo modo

La formazione di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri stanno continuando a dare spettacolo sul campo, smuovendo di fatto una classifica che vede ora i vicecampioni d’Europa in carica primi nella griglia generale di Serie A con un vantaggio minimo sulla ‘Vecchia Signora’, ancora costretta a inseguire i nerazzurri in questo momento.

Lautaro e compagni, reduci dall’appuntamento disputatosi una settimana fa in mura amiche contro il Verona, saranno quest’oggi di scena all’U-Power Stadium’ di Monza contro la squadra guidata da Raffaele Palladino; Tre giorni prima rispetto alla Juventus, impegnata a sua volta contro il Sassuolo tra circa 72 ore allo ‘Stadium’.

Le due regine della A, Milan a parte, oltre a regalare straordinari duelli sul campo in passato, ci hanno spesso abituato ad alcune trattative di mercato che definire bollenti è dire poco. Di calciatori passati da una sponda all’altra ce ne sono, infatti, a bizzeffe tra le file di Inter e Juve. È il caso di gente del passato come ad esempio i vari Boninsegna, Tardelli e Altobelli fino ad arrivare ai più recenti: Cannavaro, Vieira, Ibrahimovic, Lucio, Hernanes, Asamoah e così via.

Tra questi, in particolar modo, non vanno dimenticati Beppe Marotta, il tecnico Antonio Conte, rimasto a sedere sulla panchina nerazzurra dal 2019 al 2021 rendendosi, tra l’altro, protagonista di uno Scudetto, e Juan Cuadrado (approdato a Milano dopo aver trascorso ben 8 stagioni al cospetto della formazione bianconera). Al giorno d’oggi, infatti, a prevalere su tutto sono gli interessi personali piuttosto che una fede calcistica di cui si sente parlare sempre meno. Ne è consapevole di questo anche una figura molto vicina all’ambiente Inter.

Rossi a Tv Play: “La storia della contestazione dei tifosi è giunta al termine”

Il giornalista Gian Luca Rossi, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play, ha rivolto un pensiero in merito alla faccenda che in passato ha visto tecnici, dirigenti e calciatori protagonisti di passaggi totalmente inaspettati dalla Juventus all’Inter, e viceversa, esprimendosi così sulla questione:

“Al giorno d’oggi non c’è più alcuna questione ambientale sugli scambi di cui si sono resi protagonisti in passato Juventus e Inter sul mercato. La storia delle contestazioni dei tifosi, per passaggi di calciatori e tecnici che vanno da una parte all’altra, è finita. Penso ad esempio a Cuadrado, che stava per andare in Arabia e poi bloccato all’ultimo momento dai nerazzurri, oppure a Conte: sin da sempre assoluto simbolo bianconero”.