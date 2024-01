Marchetti arbitrerà Lazio-Inter di Supercoppa: il bilancio con entrambe

By

Designato il fischietto che dirigerà il prossimo incontro del nuovo format di Supercoppa Italiana tra Lazio e Inter, ecco i precedenti di Marchetti

Chiuso il capitoletto contro il Monza al netto di una prestazione fenomenale costellata da cinque reti all’attivo, l’Inter concentrerà tutte le proprie energie mentali e fisiche in occasione del prossimo impegno stagionale del prossimo venerdì.

Per la prima volta nella loro storia i nerazzurri prenderanno parte al nuovo format della Supercoppa Italiana, affrontando nella esotica cornice di Riyadh la formazione avversaria della Lazio nella prima delle due semifinali in programma.

Per l’occasione, l’organo tecnico competente dell’AIA ha designato Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido come direttore di gara. Al suo fianco ci saranno Baccini e Mokhtar, con Marinelli quarto uomo. In sala VAR spazio a Di Bello e Di Paolo, con Vecchi nel ruolo di riserva.

Quattro precedenti con l’Inter in campionato per Marchetti, soltanto vittorie per i nerazzurri

Prima di allora, l’arbitro Marchetti ha incrociato lo sguardo dei padroni di casa de facto soltanto una volta in occasione dell’incontro vinto dai biancocelesti della Lazio ai danni dell’Empoli con il punteggio di 0-2.

Per l’Inter, invece, il numero degli impegni lievita vistosamente. Sono quattro i precedenti, di cui il primo nel 2021, tutti vinti dall’Inter rispettivamente contro Cagliari, Venezia, Fiorentina e Torino. Tutti occorsi nel campionato di Serie A.