Castellanos infortunato ma presente: i convocati della Lazio

Il centravanti biancoceleste, rimasto ai box nell’ultima di campionato per una lesione, viaggerà comunque alla volta di Ryiad per vivere la sfida con l’Inter

Valentin Castellanos, centravanti approdato in estate nella Capitale, si è fermato la scorsa settimana a causa di un problema muscolare riscontrato nel bel mezzo del derby di Coppa Italia contro la Roma, vinto poi dai biancocelesti grazie alla rete siglata da Zaccagni su calcio di rigore.

L’attaccante è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 77, dove al suo posto è poi subentrato Isaksen. Nelle ore successive al match, l’argentino si è poi sottoposto a ulteriori accertamenti medici, accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra, proprio come potuto constatare negli scorsi giorni dal comunicato ufficiale rilasciato dalla Lazio sul proprio sito.

Probabile stop di 15-20 giorni per il classe ’98, rimasto a riposo in occasione dell’ultimo turno di campionato che ha visto protagonisti i biancocelesti, di scena all’Olimpico’ la scorsa domenica contro il Lecce, formazione arresasi per 1-0 dopo la rete siglata da Felipe Anderson al 13′ della ripresa. Ad ogni modo, con una Lazio impegnata il prossimo venerdì sera, dove è in programma la semifinale di Supercoppa contro l’Inter alle ore 20:00 italiane, il tecnico Maurizio Sarri non se l’è ugualmente sentita di lasciare a casa il proprio numero 19.

Supercoppa, i convocati di Sarri per l’Inter: c’è anche Castellanos

Il tecnico biancoceleste ha diramato nelle scorse ore l’elenco dei convocati per la semifinale di Supercoppa Italiana che attende i propri ragazzi contro l’Inter, avversaria del club capitolino il prossimo venerdì sera in quel di Ryiad, sfida dalla quale ne uscirà fuori la seconda finalista della competizione, una competizione il cui atto finale andrà in scena il prossimo lunedì 22 gennaio alle ore 20:00.

La vera sorpresa – tralasciando le convocazioni dei giovani: Renzetti, Sardo, Ruggeri e Sana Fernandes – riguarda Valentin Castellanos, convocato anche lui a sorpresa per questa manifestazione nonostante l’infortunio di medio-lieve entità che ha colpito il calciatore negli scorsi giorni. Il tecnico Maurizio Sarri ha, comprensibilmente, deciso di convocare l’argentino per questioni di gruppo visto che, almeno al momento, l’ex Girona è impossibilitato a mettere piede in campo. Questo l’elenco completo dei convocati biancocelesti:

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni