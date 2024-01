Il centrocampista sardo, al centro di nuovi rumors di mercato, può lasciare Milano in estate. Nel frattempo i nerazzurri sono già corsi ai ripari con questa mossa

L’Inter non ha scampo. Sia con la permanenza di Steven Zhang al timone societario dei nerazzurri – attraverso, naturalmente, il rifinanziamento del prestito con Oaktree (ipotesi ad oggi alquanto remota ma non ancora da escludere del tutto) – che con una nuova proprietà alle spalle della formazione vicecampione d’Europa, il club meneghino sarà ugualmente costretto a dover far fronte a una nuova super cessione in estate privandosi, quindi, di uno dei propri big.

Lo si era dapprima visto con la situazione Hakimi, passato al Psg nell’estate del 2021 per 60 milioni di euro più 8 di bonus, che con Andre Onana soli pochi mesi fa, accasatosi a sua volta al Manchester United per 55 milioni di euro complessivi. Oggigiorno, invece, il candidato principale a lasciare Milano nei prossimi mesi resta sicuramente Denzel Dumfries, calciatore legato all’Inter da un accordo valido sino a giugno 2025 e che, in generale, non vanta chissà quale appetibilità sul mercato. Ragion per cui a farne le spese potrebbe essere uno dei titolarissimi della formazione di Simone Inzaghi.

Eccezion fatta per Alessandro Bastoni, calciatore che nella passata estate ha rinforzato il proprio legame con questo club grazie a un rinnovo di contratto valido fino al 2028, s’ha da includersi in questo elenco anche Nicolo Barella, profilo fortemente apprezzato in Premier League, Bundesliga e nella restante parte dei maggiori campionati europei. A testimoniarlo gli interessi mai tramontati da parte di: Manchester United, Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco nei confronti del forte centrocampista sardo.

Necessari almeno 80 milioni di euro per sottrarre l’ex Cagliari dalle mani dell’Inter, società che detiene i diritti sulle prestazioni sportive del ragazzo sino al prossimo 2026 anche se, in verità, la società ha già intavolato negli scorsi mesi alcune trattative per incominciare a discutere della situazione contrattuale del classe ’97, recentemente scoperto a trattare con la dirigenza interista per il rinnovo di contratto sino a giugno 2028. Chiaro che, in caso di cessione di Barella, l’Inter dovrebbe finire per correre immediatamente ai ripari con l’ingaggio di un nuovo centrocampista anche se in realtà Marotta e Ausilio, consapevoli di questa situazione, avevano già messo le mani avanti soltanto un po’ di tempo fa.

Successore Barella, l’Inter ce l’ha già in casa: si tratta di Frattesi

Vien difficile, ad oggi, ipotecare il nome dell’eventuale successore di Nicolo Barella, anche se va pur sempre considerato il fatto che l’Inter, oggigiorno, sia già munita del potenziale erede dell’ex Cagliari.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista che pur non risultando un titolare nello scacchiere iniziale di Simone Inzaghi sta comunque continuando a fornire il proprio contributo alla causa interista, proprio come testimoniano le 3 reti e i 4 assist realizzati dal classe ’99 in questa prima parte di stagione. Resta, indubbiamente, un investimento del tutto importante quello compiuto dall’Inter nella passata estate, club che ha raggiunto soli pochi mesi fa un accordo con il Sassuolo per il trasferimento in nerazzurro del calciatore sulla base di un’operazione da 33 milioni di euro complessivi: 6 milioni per il prestito oneroso più i 27 milioni concordati per il riscatto a giugno, bonus esclusi.