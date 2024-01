L’Inter vola in Arabia: partenza alle 15 da Malpensa

La formazione di Simone Inzaghi in viaggio per Ryiad, dove è in programma il nuovo format della Supercoppa Italiana

All’indomani della partenza di Napoli e Fiorentina, volate alla volta dell’Arabia Saudita nel pomeriggio di ieri e atterrate poi in prima serata, anche l’Inter si appresta a far meta in quel di Ryiad.

È, infatti, programmato alle ore 15 il volo aereo della formazione di Simone Inzaghi, partita in questi ultimissimi minuti e attesa in Medio Oriente in prima serata. I nerazzurri, una volta atterrati, avranno modo di sistemare tutti i propri bagagli nel rispettivo hotel, cenare e, perché no, osservare personalmente la sfida che attende la Juventus, di scena questa sera allo ‘Stadium’ contro il Sassuolo e ora a -5 in classifica dai nerazzurri.

In programma domani, invece, il primo allenamento sul campo in territorio Saudita per la formazione vicecampione d’Europa in carica, impegnata venerdì sera alle ore 20:00 contro la Lazio di Maurizio Sarri, ventiquattr’ore dopo il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, altra semifinale di Supercoppa.