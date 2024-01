Quale potrebbe essere il prossimo affare con l’amico Sassuolo

L’asse Inter-Sassuolo potrebbe inaugurare nuovi affari a fine stagione: Marotta sa di poter trovare nell’amico Carnevali un referente ideale

Al Sassuolo sono sempre pronti e interessanti a contrattazioni con l’Inter. Già a giungo, potrebbe quindi anche venir fuori qualche nuovo affaruccio… Pareva che proprio il Sassuolo potesse liberare l’Inter dal peso formale di Stefano Sensi già a gennaio. Il centrocampista urbinate non sembra però interessare più di tanto a Dionisi, ed è per questo che Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club, si è affrettato a far sapere che i neroverdi non avrebbero richiesto l’ex ai nerazzurri.

A fine stagione si potrebbe parlare di altro? Potenzialmente, Marotta potrebbe essere solleticato dall’idea di intavolare qualche nuova trattativa con l’amico e discepolo Carnevali. Dopo l’affare Frattesi e le cessioni di Pinamonti e Mulattieri alla società della famiglia Squinzi, l’ad nerazzurro potrebbe provare a proporre al direttore dei neroverdi altri giovani.

Ragazzi con cui poter incassare qualche milioncino. Lo stesso Agoumé potrebbe essere un obiettivo abbastanza appetibile per Dionisi. E poi potrebbero esserci i giocatori più offensivi: da Satriano ai fratelli Esposito, da Osistanio a Zuberek.

E dall’altro lato potrebbe provare a prendere almeno un giocatore utile alla causa interista. Passato di moda Maxime Lopez (trasferitosi il primo settembre 2023 alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto), due sono i nomi che piacciono.

Il primo dovrebbe essere Boloca, mezzala convertibile in mediano, bravo nelle due fasi un centrocampista dotato di buona tecnica, abile sia in fase offensiva che in fase difensiva.

A venticinque anni, il rumeno è già un veterano. Pur essendo poco avvezzo alla Serie A, sembra un giocatore tatticamente maturo e di discreta personalità. In pratica, negli ultimi due anni ha sbagliato solo un paio di partite, fra cui quella che lo ha portato a un fallaccio evitabile su Paredes costatogli poi l’espulsione.

Idea Boloca: nuovo affare Inter-Sassuolo?

Ha fatto la gavetta, Boloca. Ha giocato in Serie D e in Lega Pro. E per alcuni anni ha visto poco il campo, relegato in panchina da allenatori che lo vedevano con un centrocampista poco disciplinato. Con il Frosinone di Grosso, il ragazzo si è trasformato e ora con Dionisi è un tuttofare che sa coprire da solo una grossa porzione di campo.

Il centrocampista del Sassuolo corre ed è preciso nei passaggi. In più ha quell’aggressività fisica di cui Inzaghi ha più lamentato assenza in rosa. In fase difensiva sembra portato a leggere in anticipo le intenzioni avversarie. Sa anteporre il fisico, sporcare le linee di passaggio e piombare sull’uomo giusto.

Recupera un sacco di palloni e sa anche tirare. Insomma, se il prezzo non dovesse trascendere gli 8-10 milioni, l’Inter potrebbe farci più di un pensierino. Carnevali potrebbe accettare pagamenti in comode rate, come ha fatto con Frattesi, o l’inserimento di contropartite. Sebastiano Espostito, per esempio. O il giovane Zanotti.

Un’altra idea per la dirigenza dell’Inter potrebbe essere quella di corteggiare l’esterno destro Jeremy Toljan. In caso di uscita di Dumfries, l’Inter potrebbe aver bisogno di un nuovo laterale di corsa e fisicamente abituato al sacrificio. Il ventinovenne potrebbe arrivare a prezzo di saldo ed è un elemento che concettualmente potrebbe far bene nel 3-5-2 di Inzaghi.

Il Sassuolo potrebbe anche essere interessato a prendere Asllani, a titolo definitivo o in prestito. Per l’Inter l’albanese non è più incedibile. Se entro giugno non mostrerà allo staff evidenti segnali di crescita, potrebbe essere costretto a lasciare temporaneamente o definitivamente Milano. E il Sassuolo è un’opzione.