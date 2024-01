Muriel può finire alla Roma se De Rossi resta oltre giugno

Finito nel mirino dell’Inter, il centravanti colombiano potrebbe virare sulla Roma in caso di permanenza del nuovo tecnico giallorosso al verificarsi delle condizioni contrattuali

L’Inter è pronta psicologicamente ad affrontare la Lazio nel prossimo incontro delle semifinali di Supercoppa Italiana con il solo obiettivo di arrivare ad alzare per la terza volta consecutiva l’ambito trofeo. Il tecnico Simone Inzaghi potrà contare sul massimo potenziale offensivo disponibile con Lautaro Martinez e Marcus Thuram pienamente operativi, mentre al di là del terreno di gioco siederà la dirigenza con il solo pallino fisso in testa di voler regalare al tecnico almeno un ricambio di spessore in attacco per la prossima stagione.

Da diversi giorni ormai si parla anche di Luis Muriel come alternativa ad Alexis Sanchez, dovendo pur sempre valutare la posizione di Medhi Taremi e dove andrebbe a finire Marko Arnautovic. Il centravanti colombiano, in ogni caso, sarà uno degli svincolati di esperienza maggiormente richiesti la prossima estate dopo aver salutato l’Atalanta. E come logico, alle calcagna non ci sono soltanto i nerazzurri.

Ad essersi aggregata di recente c’è anche la Roma. Per un semplice motivo: il reparto offensivo sarà da rivedere in via profonda e dettagliata. Con Romelu Lukaku destinato al rientro al Chelsea e Paulo Dybala in bilico tra permanenza e addio alla volta della nuova destinazione di José Mourinho con cui aveva stretto un rapporto di speciale intesa reciproca. Ma senza dimenticare neppure il decaduto Andrea Belotti e il separato in casa Tammy Abraham.

Dopo Mou c’è De Rossi, ma serve la conferma per piazzare Muriel

L’addio di José Mourinho ha infatti faccio profonda breccia all’interno dello spogliatoio giallorosso, facendo scattare la scintilla di un potenziale profondo mutamento che potrebbe coinvolgere diversi calciatori in futuro.

Liberandosi posti, ci sarebbe spazio per Muriel. Qualcuno di indispensabile per qualità, tecnica ed efficienza offensiva sotto rete. Qualcuno come lui, persino vicino al nuovo tecnico Daniele De Rossi perché condividenti lo stesso agente. Insomma, diversi indizi lasciano presagire uno scenario interessante. Ad una condizione, però, pressoché scontata. De Rossi dovrà riuscire nell’impresa di risollevare le sorti della squadra e sperare in un piazzamento decente in classifica. Soltanto così la proprietà americana della Roma dovrebbe rispettare gli accordi presi, in relazione alla possibilità di una conferma stabile in panchina. E allora via all’assalto Muriel.