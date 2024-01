Patric recuperato: è a disposizione per la sfida con l’Inter

Sarri ritrova il centrale spagnolo, impiegabile già nella semifinale di Supercoppa contro i nerazzurri. Falso allarme sulle sue condizioni

È in programma venerdì sera alle ore 20:00 Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana che decreterà la seconda finalista, che a sua volta sfiderà poi la vincente di Napoli-Fiorentina, appuntamento fissato ventiquattr’ore prima in quel di Ryiad.

Maurizio Sarri potrà contare per propria fortuna anche su Patric, centrale di difesa uscito malconcio dall’ultimo match disputato in campionato dalla formazione biancoceleste. Nel corso del primo tempo di Lazio-Lecce, infatti, il classe ’93 ha accusato un problema alla spalla destra dopo una caduta, inconveniente che l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 24 e dove al suo posto è poi subentrato Alessio Romagnoli. Fortunatamente per l’ex Barcellona, però, nulla di grave; Anzi, l’attuale numero 4 del club capitolino è già arruolabile dal tecnico biancoceleste per questa interessantissima sfida.

Sarri ritrova Patric: lo spagnolo nell’elenco dei convocati della Lazio per la Supercoppa

A poche ore dalla partenza per Ryiad, coi biancocelesti atterrati in terra Saudita nella serata di ieri così come l’Inter, Maurizio Sarri ha diramato ancor prima l’elenco dei convocati per la Supercoppa, elenco in cui figura anche Patric.

Al contrario di quanto si pensasse inizialmente, dove l’impressione era quella che il classe ’93 avesse rimediato un problema muscolare tale da non potergli permettere di prendere parte ai prossimi impegni, il centrale di difesa della Lazio ha rimediato soltanto una contusione, guaio già messo alle spalle dell’ex Barcellona.

“Per Patric non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo particolarmente doloroso, ma siamo ottimisti”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Rodia, medico biancoceleste che aveva parlato così al termine dell’appuntamento contro il Lecce a proposito delle condizioni del proprio calciatore, sensazioni ora confermate del tutto.

L’unico indisponibile in casa Lazio resta quindi Castellanos, alle prese con una lesione ma convocato ugualmente dal proprio tecnico per questioni di gruppo (fronte Inter invece mancherà Cuadrado, costretto a restare ai box per 3 mesi dopo l’operazione effettuata a fine dicembre al tendine d’Achille). Questo l’elenco completo dei convocati biancocelesti:

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni