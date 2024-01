Assenza importante per Sarri: si ferma durante l’allenamento

E ora Sarri rischia di perdere un uomo-chiave per la semifinale di Supercoppa: il centrocampista si ferma in allenamento

Stamattina, in conferenza stampa, Maurizio Sarri aveva fatto il conto degli indisponibili per la partita contro l’Inter in Supercoppa, lasciando intendere che l’unico veramente non recuperabile era Castellanos. Ci sono altri dubbi di condizione per altri giocatori biancocelesti, ma nelle ultime ore si è aggiunta una nuova preoccupazione. L’allenatore è stato turbato da una brutta sorpresa alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Nella partita in programma domani alle ore 20:00 a Riad valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana potrebbe non esserci Nicolò Rovella. Il centrocampista è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per un problema al piede destro nei primi minuti dell’allenamento. C’è stato l’intervento dello staff medico, ma è prevalsa l’istinto conservativo.

Per questo Rovella ha lasciato il terreno di gioco ed è stato accompagnato dallo staff di Sarri negli spogliatoi. Il resto della squadra ha continuato regolarmente ad allenarsi. Cataldi era in gruppo. A parte ci sono ancora Patric e Castellanos. Il primo potrebbe recuperare. Per il secondo è assai difficile. E ora è in dubbio anche Rovella, che ha lasciato l’allenamento dolorante.

Rovella out prima della seminifinale con l’Inter: Sarri perde un altro uomo

L’infortunio, di cui non si conosce ancora l’identità, sarebbe avvenuto a seguito di uno scontro durante il torello con Anderson. Il ragazzo ha lasciato la seduta lamentando un problema alla caviglia.

Nell’incontro di campionato fra Inter e Lazio, Rovella era stato uno dei migliori in campo per i biancocelesti. E forse, in questo momento, è il miglior giocatore della Lazio. Da sportivo ci auguriamo ovviamente che possa giocare.

Rovella terrà in ansia Maurizio Sarri fino a stasera, quando lo staff medico cercherà di decretare se è possibile o meno rischiarlo in partita. Le ultime notizie parlano di cauto ottimismo: potrebbe recuperare. In generale, per Inter-Lazio, Sarri deve sciogliere ancora un po’ di nodi di formazione.

Al posto di Rovella dovrebbe giocare Cataldi, che però continua a subire una moderata sindrome influenzale. L’assenza dell’ex Juve sarebbe dunque per più ragioni pesante. Anche perché potrebbe aggiungersi a quella di Patric, non al 100%. Proprio al posto di Patric, in difesa, potrebbe giocare Gila.

In mezzo, Sarri ha lasciato intendere che potrebbe di nuovo lasciare fuori Luis Alberto. In caso, al suo posto giocherebbe l’ex nerazzurro Vecino. In attacco c’è il recuperato Ciro Immobile. Non è detto però che Sarri si fidi a rilanciarlo dal 1′. E così come centravanti potrebbe giocare Felipe Anderson. Quindi la Lazio potrebbe proporre un tridente leggero.

I dubbi di Inzaghi

Il principale dubbio di Inzaghi dovrebbe essere su chi far giocare sull’out destro. Meglio Dumfries o Darmian? Per il resto, largo a tutti i titolarissimi, con Acerbi di nuovo al centro della difesa, con Pavard e Bastoni ai lati. Dimarco largo a sinistra e a centrocampo i soliti tre: Barella, Calhanoglu e Mhkitaryan.

In attacco nessuna sorpresa: dovrebbe toccare ancora una volta a Lautaro e a Thuram. Inzaghi vuole vincere. La Supercoppa lo renderebbe un allenatore da record (sarebbe la terza consecutiva e la quinta in carriera: nessuno è arrivato a un simile risultato).

Poi, sa che per l’Inter la coppa è il primo obiettivo stagionale. “Abbiamo vinto negli ultimi due anni e vorremmo vincere anche quest’anno. Ma la stessa ambizione la avranno le altre tre“, ha spiegato proprio Inzaghi in conferenza stampa.