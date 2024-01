Operazione definita tra i nerazzurri e il club inglese allenato da Maresca e primo in Championship. Ecco tutti i dettagli

Sensi è a un passo dall’addio all’Inter. Stando a ‘Sky Sport’ il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il Leicester allenato da Maresca, da diversi giorni sulla mezz’ala umbra ai margini della squadra di Inzaghi e con il contratto in scadenza a giugno.

L’intesa tra i nerazzurri e il club inglese, primo in Championship, è stato trovato sulla base di 2 milioni di euro bonus inclusi legati a traguardi personali, ovvero dello stesso Sensi e di squadra, come la promozione in Premier League. La fumata bianca ci sarà non appena il Leicester avrà fatto una o due operazioni in uscita.

Ventotto anni compiuti lo scorso agosto, Sensi è approdato all’Inter nell’estate 2019 dal Sassuolo per complessivi 22 milioni più bonus tra prestito e diritto di riscatto. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 56 presenze, realizzando 4 gol e altrettanti assist.