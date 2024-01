Colpo Inter in Serie A: “Arnautovic abbassa la parte cash”

Carta Arnautovic per raggiungere il profilo di Gudmundsson vera rivelazione del Genoa, tra costo del cartellino intorno ai 20 milioni e tante pretendenti sul mercato

Nelle ore più calde della sessione invernale di mercato, la dirigenza dell’Inter sta cercando di velocizzare il processo di annessione delle prestazioni di Medhi Taremi a partire dal prossimo anno per aggiungere al reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi ulteriore peso specifico.

Aggiungere un centravanti come l’iraniano, tuttavia, potrebbe costringere Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a rivoluzionare ulteriormente il reparto lasciando dietro di sé Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco, prelevato dal Bologna con l’idea di offrire un degno sostituto di Marcus Thuram in coppa con Lautaro Martinez, ha finora deluso le aspettative e si starebbe valutando l’ipotesi di uno scambio per il raggiungimento di un’ulteriore pedina di rilievo che sta sorprendendo tutti in Serie A e che potrebbe facilmente prendere il posto dell’altro uscente Alexis Sanchez.

Stando alle voci di corridoio e gli ultimi rapporti, il calciatore in questione sarebbe il funambolico Albert Gudmundsson di proprietà del Genoa. Esploso letteralmente nella parte finale della passata stagione in Serie B sotto la guida di Claudio Ranieri, l’esterno e rifinitore sta dando dimostrazione di non aver affatto subito la pressione del salto di qualità nella massima serie dopo la grande promozione ottenuta sul campo. Per certi versi, l’islandese sta facendo persino meglio di Mateo Retegui suo compagno di squadra e vecchio pallino del mercato dell’Inter della scorsa estate.

Fuori Arnautovic per finanziare l’innesto di Gudmundsson, ma deve andar via anche Sanchez

Portare Gudmundsson all’Inter, tuttavia, non è impresa facile. Ideare uno scambio con Arnautovic è sì un’opzione che stuzzicherebbe la dirigenza ligure ma d’altro canto non sarebbe sufficiente a coprire per intero il valore del cartellino dell’islandese.

A dare conferma dell’aspetto gestionale della potenziale trattativa è stato anche Marco Barzaghi in un recente intervento pubblico: “La sua valutazione tocca i 20 milioni di euro ma l‘Inter potrebbe sfruttare Arnautovic per abbassare le pretese. Gudmundsson è il tipo di giocatore che manca ad Inzaghi, lui prenderebbe il posto di Sanchez con l’arrivo di Taremi”, ha commentato il giornalista.

Chissà che l’operazione non possa realmente prendere forma sulla scia di queste indicazioni. Intanto l’Inter deve ben guardarsi le spalle da tante altre pretendenti come Juventus e Milan, ma anche di provenienza estera. Sempre un bel grattacapo perché più forti sotto il profilo economico quando si tratta di investire risorse sul mercato.