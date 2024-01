Colpo Zirkzee: quattro cessioni per chiudere col Bologna

Inter e Milan continuano ad ammirare la crescita di Zirkzee: fra i due club, quello rossonero sembra a oggi avere più speranze

Il sogno Zirkzee potrebbe però costare caro al Milan, ma i dirigenti rossoneri hanno un piano per poter provare a prendere la stella del Bologna. Anche a Piero Marotta e Piero Ausilio piacerebbe poter trattare il giovane attaccante olandese, ma ragionare con il Bologna non sarebbe affatto facile in questo momento per i dirigenti nerazzurri. Il prezzo del ragazzo potrebbe sfiorare o addirittura superare i 60 milioni di euro. Molto dipende da come Zirkzee concluderà la sua stagione e dalle intenzioni del Bayern Monaco, che può riprenderlo a 40 milioni.

Il Milan, che ha estremo bisogno di un centravanti per la prossima stagione, punta forse sulla volontà di Joshua Zirkzee di rimanere in Serie A. Ma c’è anche un altro margine su cui lavorare… Magari il ragazzo potrebbe voler continuare a essere allenato da Thiago Motta, il coach che lo ha reso il giocatore decisivo che è oggi.

La speranza dei tifosi rossoneri è che possano arrivare entrambi, allenatore e attaccante. Una nuova punta giovane e di grande qualità sarebbe l’ideale per organizzarsi per il dopo Giroud. E Motta potrebbe essere l’allenatore giovane e coraggioso in grado di poter far sbocciare i tanti talenti ancora inespressi della rosa milanista.

Moncada e Furlani, in realtà, seguono vari obiettivi. Come allenatore, potrebbero anche considerare Conte. Oppure Italiano. Come attaccante, hanno un bel po’ di obiettivi. Sappiamo che negli ultimi mesi hanno sondato David e Guirassy, ma ora, anche in vista di un probabile ribaltone in panchina, il nome che entusiasma di più è quello di Joshua Zirkzee.

Non farà sconti, il Bologna. Questo perché Il Bayern non solo ha il diritto di recompra a 40 milioni ma ha anche il 50% sulla possibile cessione da parte dei rossoblù. L’incasso è quindi dimezzato.

Come prendere Joshua Zirkzee: il piano rossonero

Com’è noto, per l’attaccante olandese, potrebbe muoversi anche il Bayern Monaco. I bavaresi, grazie alla clausola di recompra, possono infatti riprendersi il talento classe 2001 a 40 milioni di euro. Ma sul giovane ci sono pure l’Arsenal, il Manchester United e il Chelsea. Squadre in grado di spendere.

Per un assalto a Zirkzee il Milan dovrebbe non solo investire parecchi milioni ma anche trovare il modo di offrire al ragazzo degli incentivi accessori. Per esempio la possibilità di continuare a essere allenato da Thiago Motta, che a oggi sembra il nome in cima alla lista del Milan per raccogliere l’eredità di Pioli la prossima estate.

Per accontentare le richieste del Bologna, il Milan stararebbe poi studiando una strategia di recupero di fondi di attraverso alcune cessioni. Due piccole vendite sono già state fatte: Krunic e Origi. Altre due possono essere concluse a giugno. Lo stesso Bologna potrebbe per esempio riscattare di Saelemaekers. L’Atalanta potrebbe decidete di tenersi De Ketelaere. E poi i rossoneri potrebbero anche vendere alcuni giovani di belle speranze.

Bisognerebbe recuperare almeno 30 milioni da tutte queste cessioni. Altri 20-25 potrebbe metterceli Cardinale. E così i rossoneri potrebbero alla fine davvero pianificare un’offensiva per l’attaccante olandese. Thiago Motta e Zirkzee vogliono continuare insieme. E potrebbero farlo appunto al Milan.

Sembra però difficile che il Bologna possa scontare il prezzo di Zirkzee per avere Alexis Saelemaekers, giunto in estate proprio dai rossoneri in prestito con diritto di riscatto. I due affari appaiono oggi scollegati.