Le pagelle di Inter-Lazio 3-0: Mkhitaryan infinito, ma Arnautovic stecca ancora

Il tabellino e le pagelle della semifinale di Supercoppa italiana fra Inter e Lazio: ecco cos’è successo nella sfida giocatasi a Riad

L’Inter parte agguerrita e concentrata. Non solo: la squadra appare bella e abile nel gioco corale. Una partenza così, probabilmente, non la si vedeva da anni. Nei primi minuti i nerazzurri attaccano con cinque o sei uomini fissi, pressano alti, mentre Calhanoglu si abbassa per recuperare la palla e far ripartire l’azione, assistito dai centrali.

La prima azione pericolosa arriva al 3′, con Barella che spara troppo alto. Poi Mkhitaryan recupera palla e lancia un’azione in velocità concluso con poca precisione da Thuram. Al 7′ ci riprova l’attaccante francese di testa: il pallone è deviato quel tanto che basta da Gila per non finire in porta. Dieci minuti dopo la sfera entra dopo una bellissima azione: cross di Darmian, tacco in area di Dimarco e tap-in di Thuram.

I nerazzurri dominano tecnicamente e fisicamente. E alla mezzora vanno vicinissimi al 2-0: Lazzari deve salvare anticipando in extremis Lautaro. Provedel impedisce poi il goal all’argentino con un buon riflesso. Al 36′, l’Inter produce l’ennesima azione spettacolare, Barella arriva al tiro, ma la palla si stampa sulla traversa.

Nel secondo tempo Inter-Lazio non cambia immediatamente registro: l’Inter continua a dominare. Prima azione e Lautaro viene preso a calci in area. L’arbitro rivede l’azione al VAR e decreta il penalty. Sul dischetto ci va Calhanoglu, ovviamente. E sempre ovviamente non sbaglia.

La Lazio prova a reagire con iniziative di Felipe Anderson. L’Inter risponde subito e al 52′ arriva un grande tiro di Lautaro che si ferma contro la traversa, la seconda della serata. Due minuti dopo ci riprova il Toro, con il pallone che esce di un soffio. Dimarco ci prova prima da calcio piazzato, poi di piatto da posizione defilata, e la Lazio si difende più con la fortuna che con tattica o tecnica.

Frattesi, che entra dalla panchina, ci mette di nuovo la firma all’87’: è 3-0, con l’Inter che concretizza la ventesima ripartenza micidiale, anche grazie a un assist dell’inesauribile Mkhitaryan!

Pagelle e tabellino Inter-Lazio

TOP

BARELLA – Il sardo parte con l’intensità di chi vuol sbranare l’avversario e ci mette anche tanta qualità tra le linee. Va al tiro con troppa disinvoltura, quasi senza riflettere, e commette degli errori. Poi però tenta la girata al volo e colpisce la traversa. Intanto continua a correre e a creare occasioni per i compagni.

DIMARCO – Quel colpo di tacco in area è da giocatore consapevole e di qualità: un gesto lirico e decisivo che mette l’accento su un’azione che il laterale ha fatto nascere e sviluppare con grande determinazione. Regge benissimo la fascia in copertura.

THURAM – Il francese entra subito in partita e riesce a rendersi pericoloso. Nel primo tempo ha due ottime occasioni che non portano al goal, alla terza occasione, a porta vuota, non erra. Intanto crea gioco, corre e terrorizza i biancocelesti. Quando sbaglia (magari per eccesso di generosità) cerca subito di recuperare.

FRATTESI – Entra, si accende e segna: ormai una tradizione.

MKHITARYAN – Infinito.

FLOP

ARNAUTOVIC – Il cileno ci mette un po’ di verve, l’austriano no. Non pressa e non lotta.

INTER-LAZIO 3-0

17′, Thuram; 48′, Calhanoglu; 87′, Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7 (65′, de Vrij 6,5); Darmian 7, Barella 7,5 (65′, Frattesi 7,5), Calhanoglu 7 (81′, Asllani 6), Mkhitaryan 8, Dimarco 7,5; Lautaro 7 (73′, Sanchez 6), Thuram 7 (73′, Arnautovic 5,5). All.: Inzaghi 8

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5,5 (Hysai sv), Gila 6, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5 (65′, Pellegrini 6); Guendouzi 5,5 (51′, Luis Alberto 5,5), Rovella 6 (51′, Cataldi 6), Vecino 5,5; Felipe Anderson 6, Immobile 5.5, Pedro 5 (65′, Isaksen 6). All.: Sarri 5

ARBITRO: Marchetti di Ostia

Ammonizioni: 64′, Romagnoli; 70′, Vecino, 80′, Calhanoglu