Supercoppa, le formazioni ufficiali di Inter-Lazio

Le scelte di Inzaghi e Sarri per la sfida di scena all’Al Awaal di Riad che mette in palio la qualificazione alla finale della Supercoppa italiana

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Lazio, fra poco avversarie a Riad per la semifinale della Supercoppa italiana.

Inzaghi schiera Barella dal 1′ anche se in diffida e, quindi, a rischio squalifica per il match di campionato contro la Fiorentina. In difesa Pavard ha vinto il ballottaggio con Bisseck, sull’out destro Darmian preferito a Dumfries. Davanti, ovviamente, Lautaro e Thuram. Sarri col classico 4-3-3: recuperato Rovella e c’è Vecino in mediana.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

ARBITRO: Marchetti di Ostia