Calhanoglu a rischio per la finale di Supercoppa: i dettagli

Il centrocampista turco ha accusato un problema muscolare negli istanti finali del match con la Lazio. Il suo infortunio preoccupa notevolmente Simone Inzaghi

Vince e convince l’Inter in quel di Ryiad, club che ha avuto la meglio per 3-0 sulla Lazio nel match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana. Ad aprire le danze la rete di Marcus Thuram, a seguire quelle di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi.

L’ex Milan si è dimostrato ancora una volta glaciale dal dischetto, realizzando così il suo 11esimo centro stagionale, il nono su calcio di rigore in questa stagione. 14, invece, i penalty trasformati in rete dal turco da quando in nerazzurro, calciatore che si sta rivelando sempre più imprescindibile per la formazione di Simone Inzaghi, tecnico che al solo pensiero dell’ammonizione rimediata dal classe ’94 nello scorso turno di campionato contro il Monza aveva già sorto il naso. Un episodio, questo, che costringerà di fatto Calhanoglu a saltare il match con la Fiorentina, in programma domenica prossima al ‘Franchi’.

In realtà, la notizia che rende ancor più preoccupato il tecnico piacentino è un’altra, tecnico che non può neppure permettersi di sorridere dopo il 3-0 rifilato nella serata di ieri alla sua ex squadra a causa dell’infortunio che ha colpito proprio il numero 20 nerazzurro durante gli ultimi minuti di gara.

Indolenzimento muscolare per Calhanoglu: Inzaghi teme un forfait del turco per la supersfida col Napoli

Hakan Calhanoglu ha accusato un indolenzimento muscolare durante gli ultimi minuti della sfida andata in scena sole poche ore fa contro la Lazio di Maurizio Sarri in quel di Ryiad, problema che ha costretto il centrocampista turco a chiedere il cambio nei 10′ finali di gara e dove al suo posto è poi subentrato Kristjan Asllani.

Il classe ’94 effettuerà nella giornata di oggi un lavoro di scarico. Domani, invece, verranno approfondite le condizioni del turco durante la rifinitura pre Napoli. Ciò che resta da capire, a questo punto, è se l’ex Milan riuscirà a recuperare in tempo da questo problema. In via alternativa, il tecnico Simone Inzaghi potrà optare per lo schieramento dello stesso Asllani in cabina di regia, oppure per lo spostamento di Henrikh Mkhitaryan dinanzi alla difesa, dove a quel punto a impadronirsi di una maglia da titolare nella linea mediana nerazzurra sarebbe Davide Frattesi, a segno meno di ventiquattr’ore fa.