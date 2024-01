Lautaro tra entusiasmo Supercoppa e rinnovo: “Ci divertiamo e vogliamo vincere”

Le dichiarazioni del centravanti e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ospite della conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Al fianco di Simone Inzaghi, anche il centravanti e capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha preso parola e risposto alle domande dei media italiani e locali nella cornice della conferenza stampa di rito alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana di domani contro il Napoli.

INTER SENZA LAUTARO – “Dico sempre che non è importante il fatto che io segni. Meglio sviluppare gioco, è stata una grande partita da parte di tutti. Questa è la strada giusta, un percorso con il mister di alto livello. Dobbiamo continuare così, domani avremo una partita importante contro un avversario di valore”.

FRA I TOP IN EUROPA – “Cerco di lavorare ogni giorno per migliorare, aiutare la squadra e far felici i tifosi. Per raggiungere obiettivi con questa maglia. Mi sento ad un livello alto, però non sono io a dire dove mi trovo in questo momento. Siete voi a stabilirlo”.

ENERGIE E RECUPERO – “Dobbiamo pensare sempre alla partita successiva. Sicuramente da qui alla fine sarà un periodo complicato perché abbiamo partite vicine davanti a noi, ma siamo tutti pronti. Ognuno di noi è pronto a giocare, è a disposizione del mister. Il gruppo è unito, siamo tutti in forma. Sappiamo cosa fare quando siamo in campo, è importante recuperare energie e prepararsi bene”.

REPARTO OFFENSIVO – “Siamo molti contenti con tutti gli attaccanti perché abbiamo molte occasioni per segnare. Merito della squadra, tutto parte dal portiere. Significa che abbiamo una idea di gioco chiara in mente, è il frutto di quello che prepariamo in allenamento ad Appiano”.

ENTUSIASMO – “Divertimento, una bella parola. Quello che facevamo da bambini quando inizi a giocare a calcio. È come tornare bambini, il gruppo è unito e sembra di giocare insieme agli amici. Però non è motivo di relax, deve essere una delle caratteristiche che ci permettono di fare bene su questa strada”.

JUVENTUS – “Non penso alla Juve, personalmente non l’ho seguita. Penso solo al Napoli”.

RINNOVO – “Stiamo lavorando con la società, sono contento di stare qui. Non vedo l’ora di giocare la partita e tornare a Milano per rivedere i miei figli che mi mancano tanto”.

DUALISMO CON THURAM – “Non soltanto con Marcus, ma con tutti quelli con cui gioco cerco di vedere come si comportano per evitare di fare lo stesso lavoro. Da quando sono all’Inter sono felice perché ho sempre trovato attaccanti di livello, cerco di imparare da loro. Mi danno la spinta e la motivazione giusta per fare sempre meglio”.

SUPERCOPPA – “Sarebbe bello vincere anche domani. Siamo gli ultimi campioni della Supercoppa, la vinciamo da due anni di fila. Domani abbiamo voglia di riportarla a casa perché per noi, in questa stagione, è un obiettivo. Abbiamo giocato una grande semifinale, manca l’ultimo passo”.