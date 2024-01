L’Inter sta valorizzando in Serie B il possibile vice Bastoni

Inzaghi, spesso e volentieri costretto ad adattare Acerbi sul centro-sinistra nel momento in cui assente l’ex Atalanta, a corto di soluzioni difensive. La possibile svolta

È capitato più e più volte di vedere nel corso di questa stagione il tecnico nerazzurro finire per adattare Francesco Acerbi al posto di Alessandro Bastoni lì sul centro-sinistra, posizione poi impiegata anche da Carlos Augusto durante il periodo di assenza del difensore centrale natio di Casalmaggiore, rimasto ai box per circa 3 settimane causa infortunio.

Questo significa che, ad oggi, l’Inter non possiede ancora un vero e proprio sostituto dell’ex Atalanta, uno degli irrinunciabili di Simone Inzaghi nel proprio undici titolare. Lo stesso Bisseck, infatti, è finito per essere impiegato sul centro-destra piuttosto che sul fronte- opposto, complice inoltre il guaio che ha colpito dapprima Pavard e poi de Vrij, senza dimenticare per l’appunto lo stesso numero 95 nerazzurro. Va poi fatta un’ulteriore considerazione però.

Per propria fortuna, la formazione vicecampione d’Europa in carica possiede diversi giovani dal grande potenziale. Uno di questi – tralasciando gli ormai noti Francesco Pio Esposito e Delis Gjeci (giocatori dall’età ridottissima) – è sicuramente Alessandro Fontanarosa, giovane difensore centrale di attuale proprietà dell’Inter ora in prestito secco al Cosenza che in estate finirà per fare rientro alla base, questa volta magari per ricoprire i panni del vice Bastoni in un futuro non molto lontano.

Chi è Fontanarosa, il difensore centrale con le stesse caratteristiche di Bastoni

Era e resta Alessandro Fontanarosa uno di quei giovani calciatori, ora via prestito, che l’Inter continua ad osservare nel bel mezzo di questa stagione.

Il giovane classe ’03 si trova ora a titolo temporaneo al Cosenza, club militante in Serie B momentaneamente fermo a metà classifica. Ammontano a 14 i gettoni raccolti sinora dall’ex Empoli con indosso la maglia dei calabresi, formazione con cui il giovane prodotto del vivaio nerazzurro sta comunque riuscendo, in parte, a mettersi in evidenza.

Trattasi di un centrale mancino, dal piede educato, in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Bravo in impostazione, oltre che nei duelli aerei, Fontanarosa è dotato anche di un’ottima struttura fisica proprio come Alessandro Bastoni, suo omonimo. A testimoniarlo i 185 cm posseduti dall’attuale numero 6 dei rossoblù. Il ragazzo nato a San Gennaro Vesuviano potrebbe, a questo punto, anche finire per diventare per l’Inter un’idea per il futuro prossimo, club che potrebbe finire per valorizzare al meglio il centrale ventenne ridisegnandoli un ruolo in vesti di vice Bastoni.