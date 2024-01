Barella, una protesta inutile: ora Inzaghi è nei guai

Episodio a inizio secondo tempo della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. La mezz’ala nerazzurra protagonista in negativo

È successo quello che era prevedibile. Barella ammonito e, visto che era in diffida, out domenica prossima contro la Fiorentina.

La mezz’ala nerazzurra si è fatta ammonire all’inizio del secondo tempo. Le proteste, inutili, dopo un fallo sono state subito punite col giallo da Rapuano, il quale nella ripresa ha cambiato metro di giudizio alzando il livello di severità nelle sue decisioni. Tanto che poco dopo espellerà Simeone facendo imbestialire la panchina del Napoli. “Vergogna”, urla Mazzarri all’indirizzo dell’arbitro.

Giallo pesante e squalifica per Barella, con conseguenti guai per Inzaghi che a Firenze dovrà fare a meno – per lo stesso motivo – anche di Calhanoglu. Al ‘Franchi’, in una gara delicata per la corsa Scudetto, troveranno così spazio dal primo minuto sia Frattesi che Asllani.