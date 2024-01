Dumfries ‘sacrificio’ nerazzurro: ipotesi scambio in Spagna

L’esterno nerazzurro resta il principale indiziato sul mercato estivo in uscita, potrebbe nascere l’ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid per l’ex Udinese, Molina

Chiusa l’operazione in entrata Tajon Buchanan dal Club Brugge e l’uscita di Lucien Agoumé verso il Siviglia, l’Inter si appresta a concludere anche l’ultimo affare della sessione invernale lasciando partire Stefano Sensi verso il Leicester City da cui ha invece fatto ritorno al Chelsea l’ex prodotto del vivaio nerazzurro, Cesare Casadei.

La prossima estate sarà poi per la dirigenza nerazzurra un periodo ricco di potenziali nuovi colpi in vista delle uscite di Juan Cuadrado e Alexis Sanchez, con Marko Arnautovic in forte dubbio nonostante la conferma praticamente quasi scontata di Medhi Taremi come ennesimo rinforzo offensivo e qualche altra voce di corridoio sul fronte avanzato. A centrocampo dovrebbe esserci Piotr Zielinski, anch’egli prelevato a parametro zero dal Napoli, mentre resta un dubbio ulteriore lungo la corsia esterna destra.

Il maggior indiziato a lasciare l’organico nerazzurro dietro operazione di trasferimento a titolo definitivo e remunerata è infatti Denzel Dumfries, sul quale l’Inter non ha ancora investito tempo ed energie per discutere con lui di un eventuale rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2025. Come logico, tutte le valutazioni del prezzo del cartellino del calciatore potrebbero subire nuove variazioni a ribasso per via del solo anno di contratto rimanente. Nulla a che vedere coi 40 milioni di euro stimati fino a questo momento. L’Inter, in ogni caso, dovrà valutare seriamente la cessione nel caso in cui ogni possibilità di discussione interna dovesse essere accantonata per non ritrovarsi in emergenza “rischio parametro zero” in futuro.

Dumfries all’Atletico per Molina, suggestione plausibile ma costosa per l’Inter

Restando soltanto Buchanan a disposizione lungo la corsia, con il buon Matteo Darmian a fungere da solita pedina jolly su cui non poter contare a pieno titolo nel corso dell’intero arco della stagione, la dirigenza nerazzurra dovrebbe dunque operare in vista dell’addio di Dumfries con un nuovo innesto di qualità.

Se l’esterno non dovesse raggiungere mete predilette in Premier League come Chelsea o Manchester United, anche l’idea di uno scambio alla pari potrebbe balenare in mente ai rappresentanti dell’Atletico Madrid proponendo un’opzione plausibile come Nahuel Molina. Certo è che il terzino argentino, fresco di vittoria del Mondiale lo scorso anno con la sua Nazionale, ha un valore decisamente al rialzo. Motivo per cui l’Inter dovrebbe comunque valutare di piazzare anche un conguaglio economico notevole per poterlo raggiungere. Al momento questa resta comunque soltanto una mera suggestione.