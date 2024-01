Formazioni ufficiali Napoli-Inter: ‘rischio’ Barella per Inzaghi

By

Da Simeone a Thuram, le scelte Mazzarri e Inzaghi per il match che mette in palio la Supercoppa italiana

Sono ufficiali le formazioni di Napoli e Inter che si sfideranno a breve in Arabia per la finale di Supercoppa italiana.

Come previsto, gioca de Vrij al centro della difesa con Acerbi spostato a sinistra al posto dell’acciaccato Bastoni che Inzaghi non se l’è sentita di rischiare. Confermato Darmian a destra, a svantaggio di Dumfries, davanti ovviamente Lautaro e Thuram. Titolare anche Barella, in diffida e quindi a rischio squalifica con la Fiorentina.

Sponda azzurra, Mazzarri perde all’ultimo Mario Rui: a sinistra ci sarà Mazzocchi e a destra Zerbin, tra i migliori contro la Fiorentina e destinato al Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin, Cajuste, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All.: Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Rapuano di Rimini