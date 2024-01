Lautaro nella storia: “Mi sono emozionato, volevo vincere”

Lautaro Martinez alza la sua prima coppa da capitano: ecco le sue dichiarazioni alla fine di Napoli-Inter finale di Supercoppa italiana

Ai microfoni di Sport Mediaset, Lautaro Martinez ha ammesso lo forza dell’avversario ricordando il peso della forza e della voglia di vincere dell’Inter. “Il Napoli è stato un avversario duro ma siamo stati bravi a stare tranquilli con la testa concentrata fino all’ultimo minuto“.

“Il calendario non è a nostro favore ma dobbiamo pensare al nostro percorso, stiamo facendo benissimo e dobbiamo continuare così“, ha continuato il Toro. “Sono contento perché oggi l’obiettivo era molto importante. Ora sull’aereo sarà tutta felicità anche se dobbiamo pensare subito alla Fiorentina“.

Eletto man of the match, Lautaro ha voluto ringraziare la squadra che gli ha permesso di segnare ancora e alzare la Supercoppa italiana. “I miei compagni mi danno la forza, mi fanno alzare il livello. Dobbiamo essere sempre pronti. Sono molto felice di alzare la prima coppa da capitano. Oggi non era banale vincere questo trofeo, gliel’ho detto ai ragazzi“.

“L’Inter è dove merita di stare, dove merita per la sua storia. Dobbiamo migliorare ogni giorno in tutti gli aspetti“, ha continuato Lautaro.

Lautaro ringrazia i compagni: “Volevamo vincere, i compagni mi danno forza“

Sulla lotta in Serie A contro la Juve, Lautaro ha dettato a sé stesso e ai compagni la regola da seguire. “Noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Non ti puoi rilassare, dobbiamo essere pronti“.

È contento, Lautaro, perché sa di aver di nuovo contribuito a una vittoria importante per l’Inter, soprattutto dopo che la squadra è uscita dalla Coppa Italia. “Abbiamo avuto un giorno in meno di riposo e abbiamo faticato“.

“Non eravamo puliti nel palleggio ma sono comunque orgoglioso di questa squadra. Sono molto emozionato. Non mi volevo togliere la maglia per il giallo ma era un’emozione, momento unico“. Ecco che cosa ha raccontato a caldo il Toro.

A fine match ha parlato anche De Laurentiis, presidente del Napoli. De Laurentiis: “A me dispiace per Rocchi, sta vivendo una specie di incubo“, ha detto il presidente a proposito delle polemiche arbitrali. “Il tifoso è sempre tifoso, quando mi trasformo in tifoso posso andare giù pesante con un affondo. Ma non serve… La debolezza degli arbitri non riguarda il Napoli ma tutte le squadre, è evidente. Mi dispiace per Rocchi. Il calcio è spettacolo, se tu mi riduci in 10 il calcio non è più spettacolare“.

“E poi le espulsioni le paghiamo in campionato e quindi questa Supercoppa condiziona il campionato. Pensi quante storture“, ha concluso il patron del Napoli.