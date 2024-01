“Dove alleno io…”: Inzaghi, tutto vero a distanza di mesi

Il tecnico piacentino, che di certo non le mandò a dire in quella circostanza, in fin dei conti non aveva tutti i torti: anzi, il ‘Re di Coppe’ ha avuto ragione da vendere

Grazie al successo per 1-0 fatto registrare nella serata di ieri contro il Napoli in quel di Ryiad l’Inter si è regalata l’ottava Supercoppa Italiana della propria storia, la terza consecutiva.

A mettere da parte lo spettro dei calci di rigore ci ha, infatti, pensato il solito Lautaro Martinez, attaccante che non si è di certo fatto trovare impreparato sulla deliziosa palla servitagli a centro area da Benjamin Pavard, anche ieri sera apparso in grande spolvero. Un traguardo, questo, che si è tramutato in realtà anche grazie a Simone Inzaghi, tecnico piacentino che ha aggiunto nella propria bacheca un’altra Supercoppa Italiana, la quinta da quando allenatore e che è diventato così il tecnico più vincente in questa manifestazione.

In fin dei conti stiamo parlando dello stesso tecnico che soltanto nella passata annata era finito alla gogna per via delle 12 sconfitte rimediate in campionato dalla propria squadra – mica poche, è vero – ma che in questi due anni e mezzo di Inter ha contribuito in prima persona alla crescita costante avuta da parte della formazione nerazzurra, sia a suon di trofei che di incassi; E non solo.

“Con me aumentano i ricavi, si abbassano i costi e si alzano trofei”: perché Inzaghi aveva ragione