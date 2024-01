“Vincere con gli arbitri”: lady Simeone, attacco social a Lautaro

Dopo Mazzarri e De Laurentiis, alla fine di Napoli-Inter, parla anche lady Simeone, e il suo messaggio è una chiara frecciata a Lautaro

La finale di Supercoppa italiana che si è giocata ieri sera a Riad è stata decisa anche dall’espulsione di Simeone, maturata attraverso un doppio giallo, tra il 55′ e il 60′. Sulla seconda sanzione, l’arbitro Rapuano non può essere criticato: l’attaccante argentino del Napoli ha rifilato un pestone piuttosto evidente ad Acerbi. Ci sono però alcuni dubbi sul primo giallo, riferito a un fallo su Calhanoglu. Forse l’arbitro è staro troppo severo in quell’occasione, soprattutto rispetto al metro di giudizio espresso in tutto il primo tempo.

A fine match, Mazzarri, polemico verso l’arbitraggio, non si è presentato alla premiazione con il resto della squadra. De Laurentiis ha cercato di denunciare con ironia un problema generale che coinvolge la qualità della classe arbitrale. Poi, via social, è arrivato anche un messaggio della moglie di Simeone. Un commento palesemente riferito a Lautaro.

Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, ha in pratica voluto lanciare una frecciatina assai velenosa al capitano dell’Inter. Una reazione a caldo alla sconfitta del Napoli in Supercoppa italiana, che ha ottenuto un’improvvisa e imprevedibile eco, tanto che lady Simeone ha poi deciso di cancellare il post.

Giustamente, Giulia avrà vissuto con frustrazione e dispiacere la sconfitta del Napoli. Veder festeggiare l’Inter, premiata come la squadra regina della competizione per la terza volta consecutiva, deve averle fatto male. Anche perché gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto la meglio sul Napoli proprio grazie all’espulsione del marito.

Lady Simeone contro Lautaro: la polemica via social

Il goal decisivo al 91′ di Lautaro Martinez ha evitato i calci di rigore a cui, ormai, tutti i tifosi del Napoli credevano. Per i supporter partenopei la sconfitta è stata immeritata. O meglio, condizionata dal doppio giallo mostrato con troppa leggerezza dall’arbitro Antonio Rapuano a Giovanni Simeone.

E così, alla fine della gara, la moglie del Cholito Simeone, Giulia Coppini, ha deciso di sfogarsi via social. La trentunenne fiorentina non è un’influencer di professione, ma usa parecchio tutti i principali social network. Dopo una partecipazione a Miss Italia nel 2013, è entrata nel mondo della moda e poi ha lavorato in televisione, come inviata di Quelli che il calcio. Ha conosciuto il Cholito quando questi giocava nella Fiorentina.

La ragazza si è resa protagonista di un post su Threads da interpretare come una risposta alle dichiarazioni rese dal capitano dell’Inter al termine dell’incontro di Riad.

Lady Simeone e in pratica stata colpita da alcune parole pronunciate da Lautaro ai microfoni di Sport Mediaset. Quali? Non le è piaciuto che Lautaro si sia detto molto felice: “Abbiamo capito che era un obiettivo per la nostra stagione. Siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, oggi era una grande opportunità. È stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Abbiamo fatto fatica, l’importante è aver portato a casa la coppa per il terzo anno di fila“.

E così Giulia Coppini, nel suo un post su Threads poi cancellato, ha risposto proprio al bomber argentino nerazzurro. “Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno“, ha scritto la ragazza, “ma con l’arbitro a favore direi di sì…“.

Non è la prima volta che le wags intervengono con opinioni abbastanza dure che mettono i calciatori e le società in imbarazzo. Ma non c’è bisogno di dare a queste esternazioni un peso troppo rilevante…