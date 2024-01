Il ritorno di Candreva: operazione clamorosa

Avvicinato alla Lazio l’esterno destro della Salernitana come potenziale futura opzione post Felipe Anderson, sarebbe potuto essere un ritorno all’Inter prima dell’arrivo di Buchanan

A volte ritornano e anche in grande stile. Quantomeno il nome di Antonio Candreva è finito nel calderone dei potenziali uomini su cui l’Inter avrebbe potuto investire nel corso della sessione invernale di mercato come sostituto di Juan Cuadrado per rinforzare la corsia esterna.

Del resto i suoi numeri maturati nel corso delle ultime stagioni tra le file della Salernitana non mentono e sono numeri da grande squadra. L’ex esterno nerazzurro sembra quasi un evergreen della categoria, più invecchia più migliora. E sa come essere non soltanto traghettatore ma anche incisivo al momento del bisogno.

Poi però, come noto, l’Inter ha voluto investire su un profilo decisamente più giovane e versatile come Tajon Buchanan soprattutto come medaglia di valore da poter indossare nel corso del tempo. Ha insomma tessuto la trama per un progetto a lungo termine, entro il quale Candreva non avrebbe certamente potuto fare breccia per questioni anagrafiche.

Candreva, uomo dei grandi ritorni: dall’Inter alla Lazio, si studia il da farsi

Così l’ipotesi di un ritorno all’Inter è stata completamente accantonata e la sua entourage starebbe lavorando a qualcosa di altrettanto grosso. Stando alle ultime informazioni trapelate, infatti, l’esterno granata avrebbe avuto occhiate d’interesse da un’altra delle sue ex squadre. Probabilmente la più importante della sua carriera, quella con cui si è potuto togliere le migliori soddisfazioni: la Lazio.

Di recente infatti è stata diramata la notizia della rottura totale con l’esterno offensivo Felipe Anderson e tale buco avrebbe spostato l’attenzione sull’ex Candreva così che potesse prendere il suo posto dalla prossima estate. Vero è però che il trentasettenne andrebbe a far innalzare ulteriormente l’età media della squadra, andando contro al tentativo di ringiovanimento dell’organico su cui la dirigenza biancoceleste starebbe lavorando già da qualche mese.