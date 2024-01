Multa e 12 giornate: maxi squalifica dopo le accuse all’arbitro

Non solo polemiche in Supercoppa tra Napoli e Inter, scoppia il caso anche in Real Madrid-Almeria nel campionato spagnolo della Liga

L’Inter ha portato a casa la terza Supercoppa Italiana consecutiva a seguito di una prestazione tutto sommato positiva contro il Napoli, ben difesosi dagli assalti nerazzurri per tutta la durata dell’incontro e soprattutto nel corso della seconda frazione di gioco quando – a seguito dell’espulsione di Giovanni Simeone per doppia ammonizione – la squadra di Walter Mazzarri è rimasta in dieci.

Il gol di Lautaro Martinez allo scadere ha lasciato dunque nel tripudio d’emozioni il popolo nerazzurro, mentre dall’altra parte la maggior parte dei tifosi partenopei sono rimasti delusi non soltanto per il risultato ma per il fatto che questo 0-1 sia stato indirizzato in negativo anche dalla stessa espulsione di Simeone. Per lo stesso tecnico Mazzarri il doppio giallo era oltremodo esagerato e tale decisione maturata da parte del direttore di gara Antonio Rapuano potrebbe far discutere ancora a lungo per i prossimi giorni.

Ultimamente, come noto, molte delle decisioni arbitrali e degli interventi del VAR non sono passati inosservati agli occhi dei media con continue analisi e rivisitazioni grazie alle immagini video e alle estrapolazioni audio concesse dagli organi della Lega e dell’AIA. Ma non è soltanto la Serie A scenario di polemiche. Quanto successo infatti nell’ultima giornata del campionato spagnolo de La Liga tra Real Madrid e Almeria potrebbe far scattare una sanzione pesantissima ai danni dei diretti protagonisti.

Almeria sotto scacco dalla federazione spagnola, possibile stangata da 12 partite di squalifica

Stando alla ricostruzione degli eventi, la partita terminata sul punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa madrileni sarebbe stata condizionata pesantemente dalla gestione arbitrale di Hernandez Maeso fortemente contestata.

“Siamo stati derubati”, ha dichiarato Gonzalo Melero a margine dell’incontro. “Non potevano fare di più. Il rigore, il gol di mano, il gesto, un altro gol ancora… siamo lontani anni luce dall’essere il miglior campionato del mondo”, ha poi aggiunto il calciatore. A lui si è aggregato anche Pubill, con dichiarazioni altrettanto pesanti: “Credo che qualcuno avesse già deciso il punteggio, era impossibile vincere”.

Tale episodio non è scampato all’analisi del Comitato Tecnico Arbitrale della federazione spagnola che proprio a breve dovrebbe punire ai sensi del regolamento disciplinare i due calciatori a mezzo di una sanzione che potrebbe arrivare addirittura a 12 giornate di squalifica con un’ammenda pecuniaria ulteriore fino a 3mila euro. L’Almeria deve adesso sperare nel miracolo o tutt’al più nel minimo della pena.